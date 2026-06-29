Andrés Velencoso conquista ses Salines de Ibiza: el paseo en moto con su "copiloto" más fiel

Si algo nos confirma que el verano ha llegado oficialmente a Ibiza, es ver a Andrés Velencoso disfrutando de la esencia de la isla. El modelo, un habitual de los veranos ibicencos, ha vuelto a paralizar las redes sociales con una publicación de su escapada a las Pitiusas.

El modelo ha compartido en su perfil un carrusel de imágenes de un día en la playa con un posado entre rocas y un sombrero naranja. Sin embargo, el protagonista absoluto —con permiso de Andrés— ha sido su perro, quien se ha convertido en el copiloto más envidiado de toda la isla.

En el vídeo podemos ver al modelo conduciendo su moto con total naturalidad mientras su fiel compañero viaja a su espalda luciendo minigafas protectoras de color negro, solo les faltaba el sidecar. Con la lengua fuera y disfrutando de la brisa marina, el peludo demuestra que no es la primera vez que se sube a la moto.

No es ninguna sorpresa ver al de Tossa de Mar por tierras pitiusas, ya que se ha convertido en un rostro imprescindible de la temporada estival en la isla, dejándose ver a menudo en todo tipo de planes. Es frecuente captarlo presumiendo en las calas de Ibiza.