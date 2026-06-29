Doce acusados se enfrentan a cuatro años de cárcel por orquestar una estafa informática en Ibiza

La Fiscalía solicita cuatro años de prisión para una docena de acusados por orquestar una presunta estafa informática a una misma víctima en Ibiza. Según el escrito de acusación, los procesados participaron en una operativa destinada a recibir y mover dinero obtenido de forma fraudulenta a través de diferentes cuentas bancarias.

Los hechos se remontan a mayo de 2022. Según el escrito de acusación, entre los días 17 y 19 de mayo se realizaron varias transferencias desde una cuenta de la perjudicada hacia cuentas vinculadas a los acusados. El escrito detalla una cadena de ingresos repartidos en diferentes importes. Entre las cantidades que aparecen en la acusación figuran transferencias de 2.003 euros, 4.990 euros, 6.000 euros, 2.900 euros, 4.500 euros, 5.750 euros y 3.000 euros, entre otras operaciones. La Fiscalía cifra el perjuicio causado en 14.419 euros.

La acusación sostiene que los investigados pusieron sus cuentas a disposición de la operativa o recibieron fondos procedentes del fraude. El dinero se distribuyó entre varias cuentas bancarias, lo que dificultó su recuperación y permitido fragmentar el botín. El Ministerio Público también menciona el bloqueo de cuentas por un importe superior, que sitúa en 34.381 euros, dentro de las actuaciones practicadas tras detectarse la presunta estafa. Esa cantidad aparece vinculada a las medidas adoptadas para frenar o asegurar fondos relacionados con la investigación.

La Fiscalía califica los hechos como un delito de estafa informática y atribuye a los acusados la condición de autores. En sus conclusiones provisionales, solicita penas de cuatro años de prisión, además de una multa de 3.600 euros para cada uno. La vista previa de este procedimiento se celebrará el próximo miércoles 1 de julio a partir de las 9.30 horas en la Audiencia Provincial de Palma.