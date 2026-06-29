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Accidente en Ibiza: un coche vuelca y provoca dos horas de atasco en la carretera de Benirràs

Grúas Ibiza necesitó una grúa pluma para retirar el turismo accidentado que taponaba el tráfico en la carretera

El coche volcado en la carretera de Benirràs.

El coche volcado en la carretera de Benirràs. / DI

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Redacción Digital

Ibiza

Un turismosufrió este domingo por la tarde un accidente en la carretera de Benirràs, un incidente que, por fortuna, no ha causado daños personales de gravedad, según informan testigos del suceso.

El vehículo quedó atravesado en uno de los carriles, lo que obligó a restringir la circulación y provocó retenciones durante más de dos horas. La operación concluyó alrededor de las 20.50 horas, momento en el que los operarios restablecieron el tráfico con normalidad.

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El coche quedó completamente volcado y destrozado tras el accidente.

El coche quedó completamente volcado y destrozado tras el accidente. / DI

Tras varios intentos sin éxito para retirar el turismo, Grúas Ibiza movilizó una grúa pluma, que consiguió sacar el vehículo de la calzada. Por el momento se desconocen las causas que provocaron el accidente.

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