20 tarjetas regalo para impulsar el pequeño comercio de Ibiza

Un total de 20 premiados han recibido tarjetas regalo de 50 euros para gastar en el pequeño comercio. Este es el premio que han ido a recoger este lunes, 29 de junio, en la sede de la Pequeña y Mediana Empresa de Ibiza y Formentera (Pimeef), en Vila, los ganadores del último sorteo de 'Som Comerç', una campaña de dinamización y promoción de los pequeños y medianos comercios de Ibiza. Con ello, además, los afortunados tendrán la oportunidad de canjear los vales en cualquiera de los comercios adheridos a Pimeef.

Durante el acto de entrega de las tarjetas regalo, el presidente de Comercio de Pimeef, José Javier Marí Noguera, explica que esta campaña "está dirigida principalmente al público local para que compre en tiendas de toda la vida y que están adheridas a Pimeef". "Queremos que cada vez haya más comercios así y que tengan más clientes fidelizados", añade.

A pesar de ello, Marí no descarta que la campaña también pueda resultar atractiva para el turista, aunque matiza: "Puede ser interesante, pero, eso sí, una vez tengamos la plataforma de 'Som Comerç' más actualizada".

"Es una manera de darse a conocer no solo entre los clientes que tienen cerca de su tienda"

Por otro lado, Marí habla sobre las posibilidades que tienen los ganadores a la hora de utilizar las tarjetas regalo: "La gente premiada tiene la posibilidad de gastarse los 50 euros en una única tienda, aunque también puede canjearlos en varios establecimientos. Es una manera, aunque somos conscientes de que no es el único mecanismo, de que los premiados pasen ahora a conocer establecimientos que antes desconocían y, con ello, implicar, en pequeñas dosis, a los comerciantes y darlos a conocer en toda la isla. Lo harán con un bono, pero posiblemente, si tienen una buena experiencia con el negocio, les ofrecen una buena atención y les venden un buen producto, seguramente volverán".

Al margen de visibilizar los comercios locales, otro de los objetivos de 'Som Comerç' y de iniciativas como la de las tarjetas regalo es expandir el pequeño y mediano comercio local por todos los rincones de la isla: "Es una manera de darse a conocer no solo entre los clientes que tienen cerca de su tienda, sino también en toda la isla. Así, por ejemplo, un negocio de Santa Eulària puede conseguir que clientes de Ibiza se interesen por desplazarse hasta allí, o que aprovechen una visita al municipio para conocerlo. Lo mismo puede ocurrir con Sant Antoni. Intentamos fomentar una red de comercios en toda la isla".