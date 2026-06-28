El verano llega con fuerza a Ibiza y Formentera: 32 grados y alerta amarilla activada

El verano pisa el acelerador en Ibiza y Formentera. La Aemet prevé para este lunes una jornada de pleno verano, con cielos despejados, mucho sol y temperaturas de hasta 32 grados, por lo que activan la alerta amarilla como nivel máximo de aviso.

No habrá ni rastro de nubes ni de lluvia. El cielo lucirá completamente azul desde primera hora y el calor se hará notar con fuerza a medida que avance la mañana. Las mínimas no bajarán de los 20 grados, por lo que las Pitiusas volverán a vivir otra noche tropical.

Mucha protección solar

Por otro lado, el índice de radiación ultravioleta llegará a 9, un nivel muy alto que obliga a tomar precauciones. Los expertos recomiendan usar crema solar de alta protección, llevar gorra y gafas de sol y buscar la sombra durante las horas centrales del día.

La previsión no trae grandes cambios para los próximos días. El ambiente seguirá estable, seco y muy caluroso, sin avisos por fenómenos meteorológicos adversos en el litoral de Ibiza y Formentera.

Todo apunta a un final de junio con tiempo ideal para la playa, las terrazas y los planes al aire libre, aunque siempre con especial atención a las altas temperaturas y a la intensa radiación solar.