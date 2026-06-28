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'Qué suerte la mía': el tatuaje de Sheila Casas en Ibiza que apunta a un nuevo amor

La hermana de Mario y Óscar disfruta de unos días en las Pitiusas, donde ha sido pillada junto a un misterioso joven

Sheila Casas en Ibiza.

Sheila Casas en Ibiza. / Captura Instagram

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Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

Casi un año después de su separación de Álvaro Muñoz Escassi, todo apunta a que Sheila Casas vuelve a estar ilusionada. La hermana de los actores Mario Casas y Óscar Casas ha elegido Ibiza para disfrutar de unos días de desconexión en los que, a juzgar por lo que ella misma ha compartido en redes sociales, el amor parece haber vuelto a llamar a su puerta.

La abogada e influencer ha publicado en sus historias de Instagram varias imágenes de su estancia en la isla, aunque ha sido uno de los vídeos el que más ha llamado la atención de sus seguidores. En él, Sheila muestra el momento en el que se tatúa una frase tan breve como significativa: 'Qué suerte la mía'

En nuevo tatuaje de Sheila Casas

En nuevo tatuaje de Sheila Casas / Captura Instagram

La escena no podía tener una banda sonora más romántica. De fondo suena Bailando bachata, de Chayanne, una canción que encaja a la perfección con el mensaje elegido por Casas: "Qué suerte la mía / que puedo verte al despertarme cada día / y cuando viajo, si me da por extrañarte / tengo en mi cartera tu fotografía".

Pero el detalle que ha terminado de disparar las especulaciones llegó justo después. Sheila compartió también una imagen del torso de su nuevo acompañante, en la que se aprecia el mismo tatuaje. Un gesto que ha hecho pensar a muchos de sus seguidores que la relación no sería algo tan reciente y que entre ambos podría existir ya una conexión especial.

El tatuaje en el torso del nuevo compañero de Sheila Casas

El tatuaje en el torso del nuevo compañero de Sheila Casas / Captura Instagram

Al mismo tiempo, el periodista Javi de Hoyos ha compartido unas imágenes de Sheila paseando por una playa de Ibiza junto al joven misterioso. En las fotografías, la influencer aparece caminando de la mano con él y compartiendo varios gestos de cariño. "He podido hablar con su entorno más cercano y confirmo que Sheila está viviendo un romance", explicó el comunicador.

El periodista añadió que las personas próximas a la hermana de Mario Casas aseguran que ambos "están muy ilusionados", aunque habrá que esperar para ver si Sheila decide mostrar públicamente el rostro de su nuevo amor en redes sociales.

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Mientras tanto, la pareja continúa disfrutando de las Pitiusas, y según ha mostrado la propia Sheila Casas en Instagram, este domingo ambos han optado por viajar en barco hasta Formentera.

Sheila Casas y su nuevo amor disfrutan del domingo en Formentera

Sheila Casas y su nuevo amor disfrutan del domingo en Formentera / Captura Instagram

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