Sergio Sancho, director de CAN Art Ibiza: «La feria ha echado un poco de pólvora a la escena cultural de la isla»

Ibiza, un destino que recibe a más de tres millones de turistas al año y que cada vez está más orientado al sector del lujo encierra un potencial enorme para convertirse en un lugar de referencia para el mundo del arte. Ya lo decía en 2018 el fundador de La Nave Salinas, Lio Malca, hablando de la cantidad de coleccionistas importantes de todo el mundo que vienen a descansar a la isla, y se confirma ahora con el florecimiento de galerías, residencias artísticas e iniciativas, como CAN Art Ibiza, que se ha producido en los últimos años en la isla.

Fue precisamente visitando la exposición del artista madrileño Rafa Macarrón en La Nave Salinas, en verano de 2021, que Sergio Sancho, fundador y director de CAN Art Ibiza, se percató del interés que despertaba la cultura. También le llamó la atención que la isla no parecía perder un ápice de su atractivo turístico a pesar de que las discotecas estuvieran cerradas a causa de la pandemia. Esa constatación y la propuesta del empresario de Ibiza Marc Rahola de llevar a la isla una feria de arte contemporáneo similar a la que había creado en Madrid le animaron un año después a estrenar «un proyecto construido de cero» a la medida de las Pitiusas.

Todo esto lo contó este sábado en la sede del Museu d’Art Contemporani d’Eivissa (MACE) en el marco de la novena edición del Seminari Cicerone, en la que también participaron la artista Malvina Kang Hughes y Jessica Courtney, directora de In-Between Ibiza Art Gallery, que está en la Plaça de Vila. El objetivo de esta charla distendida, que en su mayor parte se desarrolló en inglés y que condujo la directora del MACE, Elena Ruiz Sastre, era que el público se acercara al mundo del arte desde la perspectiva de algunos de sus protagonistas. En este caso los escogidos fueron una pintora singapurense, una galerista inglesa y un promotor de una feria de arte madrileño.

Una isla inspiradora

Los tres eligieron Ibiza para desarrollar sus proyectos profesionales, y en el caso de Kang y Courtney también vitales, y son la prueba andante del magnetismo, cada vez mayor, que tiene este destino para el mercado del arte.

Courtney se mudó expresamente a Ibiza para abrir In-Between Ibiza Art Gallery en Dalt Vila en 2024. Antes, cuenta, «ya tenía una conexión profunda con la isla» porque la llevaba visitando desde niña. Tras trabajar en la escena artística londinense, hace dos años decidió apostar por las Pitiusas, atraída, entre otras cosas, por «los ideales que están en el corazón de la cultura ibicenca, la diversidad, la aceptación y la armonía con la naturaleza».

El público congregado por el Seminari Cicerone. / Vicent Marí

Fue así como nació, muy cerca de su querido MACE, In-Between Ibiza Art Gallery, en pleno corazón del casco antiguo, su «lugar favorito de la isla», siguiendo la estela de míticas galerías ya desaparecidas como Ivan Spence o Carl van der Voort, como reseñó Elena Ruiz. En palabras de Courtney, este espacio expositivo abierto todo el año que acoge a artistas contemporáneos «locales e internacionales» pretende reflejar «la identidad creativa y el espíritu libre de la isla».

Una de las artistas con las que trabaja esta nueva galería, con estand en CAN Art Ibiza, es Malvina Kang Hughes. Ella se instaló con su familia en una casa de campo de Santa Agnès hace cuatro años, atraída por la energía y la luz de la isla, que ha influido en gran medida en su obra, que se enmarca dentro del expresionismo abstracto.

«Mi práctica pictórica floreció en Ibiza», aseguró este sábado la pintora singapurense, a la que le gusta trabajar al aire libre aunque eso signifique exponer sus trabajos a la lluvia o al viento. Ha aprendido, explicó, a interaccionar con estos elementos e incluso a incorporar sus efectos inesperados como parte de su obra.

«Efecto bola de nieve»

«Ibiza es una isla inspiradora, donde me he sentido libre», apuntó Sancho coincidiendo con sus compañeras. El director de CAN Art resaltó, por otra parte, «el efecto bola de nieve» que ha tenido la puesta en marcha de este evento, que la directora del MACE describió como «un fenómeno cultural», aunque Sancho no ocultó tampoco su faceta comercial.

«Aunque la base ya estaba, la feria ha echado un poco de pólvora a la escena cultural de Ibiza haciendo de nexo de unión entre iniciativas que hasta entonces estaban más desconectadas», aseguró, haciendo referencia también a las nuevas propuestas artísticas que han nacido estos años y a las galerías que han abierto sede o se han creado en la isla.

Durante la conversación, no obstante, se sacó a relucir el trabajo que llevan haciendo desde hace años galerías como el Espacio Micus. Su responsable, Katja Micus, que asistió al seminario como público, participó en la conversación animada por Ruiz. «Cuando yo empecé en el año 2000, al morir mi padre, solo había dos galerías más, que luego cerraron. Ahora aparecen como champiñones y eso me alegra mucho», comentó.

Durante el seminario, también se habló de la importancia de estimular el coleccionismo entre la juventud y del valor de la contemplación del arte en vivo, ahora que mucha gente lo consume a través de las redes sociales.

La jornada en el MACE concluyó en la Sala de Armas del museo, con una visita comentada a la muestra ‘Cel d’or’, del artista Stefan Brüggemann, guiada por Elena Ruiz, comisaria de la exposición.