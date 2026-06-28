Sucesos
Rescatan en Ibiza a un ciclista que cayó tres metros al lecho de un torrente
Bomberos de Ibiza evacuaron al hombre con una escalera tras perder el control de la bicicleta por la gravilla en Santa Gertrudis
Bomberos de Ibiza han rescatado en Santa Gertrudis, en el municipio de Santa Eulària, a un ciclista que cayó unos tres metros hasta el lecho de un torrente tras perder el control de la bicicleta por la gravilla, según han informado a través de una publicación en su perfil de X.
El cuerpo de emergencias explicó que el ciclista fue evacuado con una escalera hasta una zona segura. Por el momento no han difundido información sobre el estado de salud del ciclista.
Rescate de una senderista en es Cavallet
El viernes por la tarde, un total de ocho efectivos de Bomberos de Ibiza rescataron también a una senderista que posiblemente se fracturó la pierna derecha en la ruta entre Platja d’en Bossa y es Cavallet.
El Parque Insular indicó en un comunicado emitido entonces en redes sociales que la mujer fue inmovilizada y que pudo acceder a atención médica.
- Investigan la muerte de un policía nacional en su piso de Ibiza
- Cazan una serpiente con un truco infalible en una casa de Ibiza : 'Les molesta mucho y salen
- Luz verde para edificar en suelo rústico en toda la isla de Ibiza menos en Sant Joan
- Gracias, señor ladrón de Ibiza
- Una moto atropella a un peatón cuando cruzaba el cinturón de ronda frente a Diario de Ibiza
- Golpe a la conciliación laboral en Ibiza: pidió turno de mañana para cuidar a su hija y la Justicia avala la negativa de la empresa
- Cuando la fiesta acaba en la terminal: 'Nada como el aeropuerto de Ibiza un domingo por la mañana
- Estos son los 50 médicos históricos de Ibiza homenajeados por sus compañeros