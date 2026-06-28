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Rescatan en Ibiza a un ciclista que cayó tres metros al lecho de un torrente

Bomberos de Ibiza evacuaron al hombre con una escalera tras perder el control de la bicicleta por la gravilla en Santa Gertrudis

Imagen de archivo de los Bomberos de Ibiza.

Imagen de archivo de los Bomberos de Ibiza. / Toni Escobar

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Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

Bomberos de Ibiza han rescatado en Santa Gertrudis, en el municipio de Santa Eulària, a un ciclista que cayó unos tres metros hasta el lecho de un torrente tras perder el control de la bicicleta por la gravilla, según han informado a través de una publicación en su perfil de X.

El cuerpo de emergencias explicó que el ciclista fue evacuado con una escalera hasta una zona segura. Por el momento no han difundido información sobre el estado de salud del ciclista.

Rescate de una senderista en es Cavallet

El viernes por la tarde, un total de ocho efectivos de Bomberos de Ibiza rescataron también a una senderista que posiblemente se fracturó la pierna derecha en la ruta entre Platja d’en Bossa y es Cavallet.

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El Parque Insular indicó en un comunicado emitido entonces en redes sociales que la mujer fue inmovilizada y que pudo acceder a atención médica.

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