Rafael Triguero Costa: «El proyecto de bulevar del Consell no es el que quiero para mi ciudad»

Qué tensión hay en los plenos últimamente. ¿Se considera usted el alcalde más deshonesto que ha tenido Vila, como dijo el socialista Pep Tur en la pasada sesión?

Rafael Triguero durante la entrevista en su despacho en el Cetis. | VICENT MARÍ

Me considero una persona honesta, humana, normal. Y no estoy en política para aprovecharme absolutamente de nada. Tiene sentido político que ahora se quieran aprovechar de cualquier cuestión personal, ya que no han podido atacarme por la vía de la gestión política. Pero esa no es mi forma de hacer política, yo no vine para hacer esa política que están ejerciendo contra mí.

El alcalde gesticula durante la entrevista. | VICENT MARÍ

Pues respondió de una manera parecida en el pleno. Dijo que el edil más mentiroso se sienta en la bancada del PSOE. ¿Quién es y por qué?

«El proyecto de bulevar del Consell no es el que quiero para mi ciudad»

«El proyecto de bulevar del Consell no es el que quiero para mi ciudad»

Es que se están diciendo muchas mentiras para tratar de sacar un rédito político.

Pero en el pleno usó esas mismas artes al decir que el edil más mentiroso se sienta en la bancada del PSOE. Luego le tacharon de cobarde por no concretar a quién se refería.

Yo creo que a quien me refería se dio por aludido. Creo que hay un nivel muy bajo por parte de la bancada de la oposición en la forma de hacer política y que hay que ser más respetuoso. Hay que subir un poquito el nivel y dejar esas cuestiones.

Pues Rubén Sousa, su edil de Movilidad, se suele pasar varios pueblos.

Sousa es una persona que tiene cierto carácter, hay que reconocerlo. También le he trasladado que hay que bajar la intensidad en los plenos, a él y a todos los regidores.

El socialista Pep Tur dijo lo siguiente durante el pleno sobre su local convertido en vivienda a precio limitado (VPL): «No podemos tener un especulador inmobiliario como alcalde». ¿Es usted un especulador inmobiliario?

Rotundamente falso. En política no estamos para entrar en ese ámbito personal y familiar, dañando o pudiendo dañar a personas no vinculadas, en este caso, a mi familia. Soy una persona honesta, voy de cara. No estoy aquí para aprovecharme. He cumplido con todo dentro de la más estricta legalidad. Si mi familia y yo adoptamos esa decisión de comprar un local comercial para reconvertirlo en una VPL, que va a ser VPL de por vida, no creo que hayamos hecho nada ilegal y mucho menos deshonesto.

Pues Guadalupe Nauda (Unidas Podemos) no lo tiene tan claro. Dijo en el pleno, sobre la herencia en vida a sus hijos...

En serio, entrar a debatir las herencias en vida, como ha salido en un boletín digital, y las propiedades que puedan tener o no mis hijos, incluso el colegio al que van o su domicilio, eso sí que es deshonesto y profundamente doloroso. Eso nunca lo voy a hacer en política, nunca utilizaré las cuestiones personales dentro del ámbito público.

Nauda se refería a la vinculación entre la herencia en vida a sus hijos y la conversión de un local comercial en VPL: «Fue hecha ante notario y de forma presuntamente ficticia […] Canta mucho que hiciera una transferencia de una parte de sus bienes a nombre de sus hijos» justo cuando la convertía en vivienda: «Si es un fraude o no, no lo sé. Pero lo que sí le puedo decir es que no es ético», dijo. ¿Le parece a usted ético cómo ha actuado en este caso?

Totalmente ético: legar en vida es un derecho que tenemos los ibicencos.

Pero lo que viene a decir Nauda es que usted ha aprovechado ese derecho para poder optar a la conversión en VPL de ese local.

Es que no he aprovechado nada. Podría haber logrado la VPL sin poner el 50% a nombre de mis hijos.

Hasta Héctor Andrés, edil de Vox, planteó si «era moralmente razonable» lo que usted hizo, para acabar apelando, precisamente, a su ética: «Si después de todo lo ocurrido usted está tranquilo, continúe. Si no lo está, entonces usted mismo sabrá lo que tiene que hacer», dijo. ¿Está usted tranquilo con lo que ha hecho?

Estoy totalmente tranquilo, de verdad, no me tengo que justificar, todo lo que hago en mi vida personal lo hago dentro de la más estricta legalidad. Que tengan que acudir, por cuestiones políticas, a mi ámbito personal es profundamente deplorable.

¿En qué estado se encuentra la tramitación de su VPL en el Govern?

En el procedimiento que marca la normativa.

Según el edil Pep Tur, «compró un local en el mismo edificio donde vivía para hacer un VPL. Transfirió propiedades de sus hijos para cumplir los requisitos de la ley. Y se fue a vivir a la VPL, alquilando el piso en el que vivía hasta entonces. A saber a qué precio». ¿Realmente llegó a vivir en ese inmueble?

No he residido allí. He estado allí en estancias puntuales: mi familia ha estado allí, mis hijos han jugado allí… Pero mi residencia es la que es, y ya está. En el mes de marzo hice, en la terraza, una quedada con los amigos de mi hijo, una tarde, mientras estábamos trabajando en ese local comercial. He hecho las cosas bien, estoy totalmente tranquilo, mi familia y yo somos personas honestas. Pero ha sido profundamente doloroso, no quizás para mí, que estaba preparado para esto, que quizás tenga una coraza, pero para mi familia ha sido doloroso el que mis hijos vayan por la calle y se les señale dónde viven. Incluso para mi mujer ha sido profundamente doloroso.

¿Cree que este caso le pasará la factura si se presenta a la alcaldía en 2027?

Por lo que percibo por la calle, creo que la tortilla se ha dado la vuelta. No lograrán lo que querían conseguir, creo que les ha salido mal.

Presenta un aparcamiento de 749 plazas para sa Real y luego lo descarta tras la presión vecinal. ¿Fue un error presentar ese proyecto sin haber medido antes el rechazo del barrio?

En política municipal estamos para escuchar a los vecinos. Todo el mundo quiere aparcamiento en el centro de la ciudad. Cuando llegamos a este equipo de gobierno, a esta institución, se midió mucho las posibilidades de hacer aparcamiento, y en la ciudad son las que son. Se hizo una consulta ciudadana en ese barrio en concreto y en otros y los vecinos piden aparcamiento. Pero ocurre igual que con las VPO: todos dicen que hacen falta, pero de su vivienda hacia adelante.

Lejos de sus casas.

Correcto. Pero aquí hay que velar por el interés general. Hay quejas del lugar donde se van a hacer VPO y VPL porque están estigmatizadas ambas figuras. En esas cuestiones de interés general, nos encontramos con la presión vecinal. Siempre hemos dado la cara, no nos hemos escondido. Yo prácticamente tomo café cada tarde en el barrio y me he reunido con centenares de vecinos. He recibido críticas, incluso amenazas, hasta insultos. Pero sin la voluntad de todos los vecinos, no vamos a ser capaces de construir esa ciudad del futuro que queremos dejar para las próximas generaciones.

¿Está desesperado por encontrar un lugar donde trasladar ahora ese aparcamiento que iba a construir en sa Real?

No, tenemos otras opciones y se van a ir presentando. Entiendo la preocupación de los vecinos porque es una obra de 24 meses, lo entiendo perfectamente, pero hay que plantear también soluciones para el futuro. Lo que está claro es que necesitamos aparcamiento. Nos están entrando 23.000 vehículos cada día al centro de la ciudad y no tenemos aparcamiento. Por lo tanto, tenemos que ser valientes: vinimos aquí a gobernar, no a estar en el gobierno, y desgraciadamente nos va a tocar tomar decisiones arriesgadas.

Ese ‘arriesgadas’ suena a ‘conflictivas’.

Sí, por eso el ejemplo que te pongo. Hay muchas cuestiones que nos reclaman nuestros vecinos pero que, desgraciadamente, muchos no quieren al lado de su casa.

La decisión de retirar el proyecto de parking la toma el 5 de junio: ¿antes o en el mismo momento en que baja por el ascensor desde su despacho del Cetis a ver a los vecinos que iban a presentar 2.444 firmas en contra?

Esa decisión ya estaba tomada. De hecho, teníamos ya programado cuándo íbamos a salir [a ver a los vecinos]. Estamos aquí para dar la cara y para afrontar los problemas de cara, y no para escondernos dentro de los despachos o debajo de las mesas.

Asegura que ha cumplido el 87% de su programa. ¿Qué falta?

Dentro de ese 13% están las principales reivindicaciones de nuestros vecinos. Son cinco grandes ejes. En los próximos diez meses vamos a centrar nuestra principal acción de gobierno en vivienda, aparcamiento, movilidad, transporte público y seguridad, que son las cuestiones prioritarias que nos están pidiendo. Hay que tomar decisiones valientes. Este ha sido el mandato donde se va a proyectar más vivienda pública protegida y a precio limitado de la historia y eso no lo vamos a ver en mayo de 2027, pero sí que se verá en 2030.

¿Se refiere a que las llaves de esas 1.200 viviendas se entregarán en 2030, dentro de menos de cuatro años?

En 2029-2030 se verá todo ese desarrollo. Vamos a conseguir que en dos años y medio se desarrolle y se proyecte la mayor promoción de vivienda pública, protegida y a precio limitado de la historia. Ojalá se pudiera tener mañana, pero la construcción lleva tiempo. Eso, más todo lo que va a salir con el paso que se dio ayer [en el pleno del jueves, cuando se aprobaron actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo rústico común].

Quiere habilitar suelo rústico en sa Punta, sa Joveria y Cas Serres para vivienda a precio limitado. ¿Cómo garantiza que eso no supondrá, en la práctica, más presión urbanística y demográfica sobre Vila, como denuncian desde el PSOE?

Eso es rotundamente falso. No va a haber más crecimiento demográfico. La ley marca cinco años de antigüedad de empadronamiento en las islas para acceder a una VPL, pero para esta ciudad se van a necesitar diez años de empadronamiento.

Según la oposición, la construcción de esas viviendas correrá a cargo de promotoras privadas que pueden esgrimir problemas de viabilidad económica para reducir tanto el porcentaje de alquiler como de vivienda a precio libre, de ahí que para Unidas Podemos todo este plan suponga un «pelotazo urbanístico camuflado». ¿Se la colarán los promotores privados?

Para desarrollar una promoción privada, desde el inicio hasta prácticamente finalizada pasan ocho años. Con estos proyectos residenciales estratégicos, lo que vamos a conseguir es que en dos años y medio sean una realidad. Y la ley es muy clara, se habilita suelo para que esos propietarios ejecuten como mínimo un 75% de VPL. Los estudios de viabilidad dirán si es un 75%, un 80% o un 100%. Y habrá un 50% en régimen de alquiler y un 50% en régimen de compraventa. Los requisitos son los que son. Es un esfuerzo que está haciendo la ciudad para minimizar este problema que tenemos.

¿Y no existe la posibilidad de que, si se alega un problema de viabilidad económica, se reduzca el porcentaje de VPL?

Rotundamente falso.

El PSOE asegura que el planeamiento general, aprobado hace solo tres años, ya prevé ámbitos de crecimiento y que existen ocho unidades de actuación que podrían desarrollarse sin recurrir a esta herramienta.

Sí, de viviendas de una media [de precio] de 800.000 euros, con una reserva del 30% para VPO. Pero son los propietarios privados los que tendrán que desarrollar esas unidades de actuación, si tienen voluntad de hacerlo o no, pues son unidades de actuación privadas. Lo que estamos habilitando ahora en áreas de transición es suelo con un único destino, que es VPL, y como mínimo el 75%. Yo no puedo ir al dueño de una unidad de actuación y pedirle que, por favor, lo desarrolle para hacer pisos de 800.000 euros y sin una reserva del 30% para VPO.

¿Y se generarán problemas de abastecimiento de agua, de movilidad y de servicios como denuncia la oposición?

Van a ser nuevas zonas urbanas, pero esa gente [que vivirá allí] ya está consumiendo agua aquí y hoy. No estoy diciendo que vaya a abrir las VPL para que me vengan de Móstoles a vivir en ellas. Lo que quiero es garantizar el futuro de la gente que tengo aquí, 2.800 unidades familiares que me piden una vivienda y no tienen posibilidad de adquirirla en el mercado libre. Dentro de dos años y medio hablaremos del paso que se dio ayer en este pleno municipal.

Me resulta difícil creer que en 2029 o en 2030 estén listas esas viviendas.

Ahora tenemos seis meses para hacer las modificaciones puntuales, con los estudios de viabilidad, en esas áreas de transición. Desde que se dé el pistoletazo de salida, los propietarios pueden ejercer el desarrollo.

En 2023 prometió que la conversión de la E-10 en bulevar podría iniciarse en 2024 y ejecutarse en 18 meses. ¿Fue una promesa electoral poco realista?

No, yo creo que ha sido el paso más firme que se ha dado nunca: hoy ya tenemos 13 millones de euros para hacer esa obra. Lo que te puedo garantizar es que el proyecto de la E-10 que tenemos por parte del Consell no es el que quiero para mi ciudad.

He escuchado eso tantas veces a tantos alcaldes. Y al final siempre ocurre lo mismo: se aplazan las decisiones. Y así llevamos casi tres décadas con la E-10.

El proyecto que nos acaban de delegar no nos vale porque se ha quedado antiguo. Vamos a tratar de dejar licitadas y adjudicadas cuestiones importantes antes de acabar este mandato y luego hablaremos, probablemente en 2027, del futuro escenario en el que tenemos que empezar a trabajar. Pero la E-10 y la remodelación de la avenida de España se tienen que dejar licitadas y adjudicadas este mandato. Será una E-10 con arbolado. Lo que no podíamos tener es un bulevar con un carril bici precioso y no tener arbolado.

Lo cual aumentará el presupuesto y, entonces, vuelta a la casilla de salida para buscar más dinero

No aumentará el presupuesto. Todo lo contrario.

«Arrieros somos y en el camino nos encontraremos. Ya saben cómo va todo esto», le avisó Luis Fernando Astorri, edil de Vox, cuando su formación rechazó otra de sus propuestas en el último pleno. Sonó a que como les necesiten para gobernar en 2027 les van a pasar factura.

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