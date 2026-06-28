Arriba una nueva patera con 17 personas migrantes a Formentera

Las fuerzas de seguridad han interceptado este domingo a 17 personas de origen magrebí que han llegado en una patera a la costa de Formentera.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares, la intervención ha tenido lugar a las 7.45 horas en la zona de S'Estufador. En el operativo han participado agentes de la Guardia Civil del Puesto de Formentera y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic).

Recuento del fin de semana

Con esta intervención, las fuerzas de seguridad han interceptado un total de 138 personas migrantes en diez llegadas de pateras registradas entre el viernes y este domingo en Ibiza y Formentera, según el balance de la Delegación del Gobierno.

La primera llegada del viernes en la zona del Faro de la Mola, donde los agentes localizaron a 30 personas de origen subsahariano. Ese mismo día, la Guardia Civil interceptó a otras 16 personas de origen magrebí en la zona de Es Migjorn, también en Formentera.

Durante la madrugada y la mañana del sábado, las fuerzas de seguridad localizaron otras 75 personas de origen magrebí en cinco actuaciones. La primera tuvo lugar en Cala Tarida, en Ibiza, donde los agentes interceptaron a 13 personas.

La segunda actuación se produjo en las inmediaciones del Hotel Riu de la Mola, donde los agentes localizaron a 16 personas. Posteriormente, la Guardia Civil interceptó a otras 16 personas en la zona de es Pilar de la Mola. Veinte minutos después, los agentes localizaron a otras 15 personas en S'Estufador. La última intervención del sábado tuvo lugar en Cap de Barbaria, donde los agentes interceptaron a otras 15 personas.

Según la información posterior de la Guardia Civil, atendieron a 52 personas que viajaban en tres de las pateras localizadas en S'Estufador, Riu La Mola y Torrent de s'Alga. Entre ellas había diez menores y dos niños de corta edad que viajaban con su madre. Una de las personas auxiliadas permanecía hospitalizada por quemaduras.

Con la llegada registrada este domingo, el balance anual asciende a 1.196 migrantes interceptados en Formentera y 143 en Ibiza, lo que eleva el total de las Pitiusas a 1.339 personas.