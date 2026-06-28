"El mito de Ibiza ha derivado en un lugar en el que muchos trabajadores no encuentran ni un hogar digno": la artista Irene de Andrés expone obras sobre la isla en Bergerac

"Surgió de querer contar una parte de la historia de Ibiza, no tanto de los éxitos, sino de los fracasos", es lo que explica la artista ibicenca Irene de Andrés sobre la obra que presentará en 'Un Espejismo llamado Ibiza' (Un Mirage nomné Ibiza). Es la exposición que comenzará el próximo 4 de julio en el Centre d'Art de la Photographie de Bergerac, en Francia, que incluye obras de siete artistas con una fuerte relación con Ibiza: Oriol Maspons, Raoul Hausmann, Derek Ridgers, Henry Roy, el director de cine Barbet Schroeder y Dave Swindells, además de De Andrés.

De Andrés expondrá una muestra de su obra 'Donde nada ocurre', que, mediante piezas fotográficas, videográficas y escultóricas explora y cuenta la historia de cinco locales de ocio nocturno en Ibiza que están abandonados o en desuso. La muestra de Bergerac pone el foco en tres de estas salas de fiesta: el Festival Club, el Heaven y el Toromar, que "no llegó a consolidarse como discoteca, pero cuando clausuró se hicieron muchas raves ilegales allí", explica.

Sobre la obra, cuenta: "Habla de los inicios de un tipo de turismo en la isla, el turismo nocturno que había antes de convertirse en algo tan mainstream. Otro propósito era conocer un poco mejor cuál había sido la historia de Ibiza antes de convertirse en este fenómeno mundialmente conocido por el turismo de ocio principalmente nocturno".

"Es un proyecto ya bastante antiguo para mí. Estas piezas se queden un poco atrás y ahora estoy trabajando en otros temas. Evidentemente, si lo abordase ahora, sería desde una perspectiva muy distinta", sigue la artista, que sin embargo no le resta importancia: "Al final son piezas que han marcado mi inicio y mi forma de trabajar con la investigación artística. Me han abierto otras formas de compartir mi trabajo, entender los lugares..."

Diario de Ibiza hizo una edición especial para la obra 'Donde nada ocurre' / Irene de Andrés

"Me sorprendió la propuesta", confiesa, en referencia a la realización de una exposición así en Francia. "Ibiza es como una marca muy potente, pero en realidad no es una marca. Es un lugar. Se dan paradojas como el fenómeno de la turistificación y cómo ha derivado todo este mito de la isla en un momento en el que muchas personas trabajadoras no encuentran ni una habitación ni un hogar digno en la isla. Creo que es un lugar que puede contar muchas cosas".

Recalca también la importancia de esta clase de exposiciones fuera de la isla: "Es interesante enseñar tu trabajo en otros sitios. Es una pieza que siempre va a estar ahí y creo que es importante enseñar la problemática a la que se enfrenta Ibiza, pero sin exotizarla".

De Andrés nació en 1986 en Ibiza y estudió Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid. Ha expuesto diversas obras que se enfocan, principalmente, en la evolución de los conceptos de ocio y viajes a lo largo de la historia, con exposiciones como 'Donde nada ocurre', 'Tomar las aguas' o 'El barco no espera'.

Sobre la exposición

La propuesta del centro francés es hacer un "viaje fotográfico en el tiempo hasta los años 30" para "explorar la metamorfosis del turismo y la idea de ocio en la isla", que pasó de "la pobreza y el franquismo" a convertirse en "un destino turístico imprescindible", lo que rápidamente cambió la percepción que la gente tenía de Ibiza. Reúne imágenes poco conocidas y otras muy populares, como la fotografía 'El primer bikini' de Maspons.

La famosa fotografía 'El primer bikini' / Oriol Maspons

El centro describe la exposición como una "inmersión en el imaginario y el mito de Ibiza". "Si bien el mito de Ibiza alimenta efectivamente un negocio de lo más rentable, tiene su origen en un imaginario generado a lo largo del tiempo por el paso y los relatos de artistas y escritores bohemios, de una juventud portadora de valores contraculturales; por las creaciones musicales de los dj... Y, por supuesto, gracias al testimonio pictórico de fotógrafos que han inmortalizado las metamorfosis de la isla". Esta instalación se podrá visitar a partir del 4 de julio.

Pero el día anterior, el miércoles 3, se ha programado una sesión de dj a cargo de DJ Ar-Turfu (del colectivo Parpaings Paillettes) con una playlist de temas de balearic beats, acid house, techno, trance y chillout del Café del Mar, como un homenaje a la cultura musical de Ibiza.