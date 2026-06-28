Que en las leyes elaboradas por el Govern balear que amparan los proyectos de los ayuntamientos de Ibiza para edificar promociones de viviendas en suelo rústico no aparezca ni una sola vez la palabra ‘agua’ ni el concepto ‘recursos hídricos’, cuando esos proyectos van a impactar directamente sobre su consumo. La emergencia hídrica se ha dejado de lado.

Llama la atención

Las alusiones en el pleno del Consell de Ibiza del viernes a la posibilidad de dar nuevas licencias de discotecas, que ya prohíben los planeamientos urbanísticos de los diferentes ayuntamientos, a excepción de Sant Josep. «Ya tenemos suficiente ocio», señaló varias veces el vicepresidente Mariano Juan, que recordó que el Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos, en elaboración, ya prevé fijar límites a la apertura de nuevos locales. En cualquier caso, es un debate que ya debería estar superado.

Noticias relacionadas

El aumento exponencial de la tutela de menores migrantes por parte de las instituciones pitiusas. Formentera ya ha pedido ayuda ante la emergencia que sufre y el Consell de Ibiza hizo público este viernes un dato impactante de sus servicios de Bienestar Social, que tenían a 18 menores migrantes acogidos en 2019 y hoy son ya 112. Lejos, eso sí, de los más de 180 que tutela Formentera.