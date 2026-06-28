José Raya, presidente de los transportistas de Ibiza: "Hemos tenido que aumentar nuestras tarifas un 20%"

"Ayuda no ha llegado ninguna: lo que sí sigue por las nubes es la gasolina, la mano de obra y el absentismo laboral", lamenta José Raya, presidente de la asociación de transportistas de la Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera (Pimeef). Las ayudas, según adelanta el Diario de Transporte llegarán, finalmente, este 29 de junio, pero los profesionales llevan meses esperando que se apliquen las que consideran medidas "totalmente insuficientes".

"Este es un sector en el que todo son alegrías, vaya", ironiza el profesional. Denuncia que en su sector hay "toda una lista de problemas" y que cada día se añaden más: "No se quitan los que ya había": "Cuando piensas que no puede ser peor, aún es peor". Por poner un ejemplo, explica que el gasoil, dependiendo de la gasolinera, "ahora está en 1,80 euros el litro; 1,75; 1,85... Entre 1,70 y 1,90 euros": "Desde que pasó lo que pasó [la reciente guerra del Golfo] ha subido 50 céntimos y de las ayudas no ha llegado ninguna", sostiene el transportista. "Hay un borrador, que he podido ver, a escala de Baleares, pero falta cuadrar números e importes", sigue.

Raya lamenta que han subido los precios: "Si no hubiéramos subido los precios de nuestros servicios, ya habríamos cerrado. Todo el mundo ha tenido que subir sus tarifas". En cuanto a su sector, explica que la mayoría habrá subido un 20% sus precios: "Pero es que solo los combustibles han subido un 50%", justifica Raya. "Esto ha afectado muchísimo, tanto a minoristas como a consumidores y también ha afectado el tener que aumentar el coste de la mano de obra otra vez. El salario está entre los 2.000 y 3.000 euros, cada uno paga lo que puede: dentro del transporte, quizás el que lleva agua puede pagar un poco más y el que lleva alimentación puede pagar un poco menos, pero todos pagamos muy por encima del convenio", sostiene el presidente de los transportistas.

Por qué siguen sin las ayudas

"Lo que nos ha llegado a la federación de transportistas es que el Gobierno de España tiene lío con la Unión Europea por las ayudas que nos propusieron", asegura Raya: "Por lo visto Europa tiene que dar el visto bueno para que puedan empezar a pagar los 20 céntimos por litro, que, por el momento, no se ha pagado, porque no ha habido acuerdo con Europa". Aun así, en el siguiente Consejo de Ministros pretenden aprobar los 20 céntimos por litro anunciados en marzo y, además, "hay otras ayudas": "A nivel insular, aquí en Baleares también hemos visto el borrador de la propuesta. 160.000 euros puede parecer mucho, pero si te gastas millones de euros en gasoil, ya no es tanto", explica Raya. "De lo que nos hace falta no nos ha llegado nada y los meses van pasando, el gasoil sigue a unos 1,80 euros el litro y esto está terminando de ahogar a las empresas de transporte. La gente está muy cansada".

Además, denuncia que han puesto un máximo por empresa, algo que, para él, "no tiene mucho sentido": "Las empresas más grandes consumen más gasoil y deberían tener más ayudas que una empresa pequeña que tenga uno o dos o tres camiones, que consumen menos. Si tienes 100 camiones y tienes que poner gasoil a los 100, ¿por qué te van a dar una ayuda por 50? ¿Los otros 50 no gastan o qué?", se pregunta el presidente de los transportistas.

Así, afirma que una empresa "no puede recibir más de 160.000 euros", aunque adelanta que no se puede poner la cifra exacta: "No la he visto todavía [la cifra], pero se ha hablado de unos 160.000 euros como tope". Realmente, "debería ser proporcional", según Raya: "Debería ser por litros consumidos, es decir, tú consumes más litros, tienes que tener una ayuda por todos los litros sin un tope de dinero".

Qué piden los transportistas

"Siempre estamos pidiendo lo mismo: un parking disuasorio para los camiones que vienen de fuera, que no tengan que estar aparcados de cualquier manera en cualquier lado... Si esta gente cuando descarga se puede ir a un parking disuasorio, a ducharse, a tomar un café o a almorzar... Cuando tienes conductores a gusto, ellos mismos se lo dicen a los demás y la gente querrá venir. Lo que no puede ser es que quieras tener a un conductor de fuera de Ibiza y que esté maltratado, que lo metas en un barco en un camarote con otros cuatro chóferes, que cuando lleguen aquí no tengan dónde aparcar y que si aparcan en el puerto les multen...", lamenta el presidente de los transportistas.

Raya explica que el martes tienen una reunión con el resto de trabajadores del ZAL para tratar todos estos temas. "Desde la asociación de polígonos también hay mucha fuerza para que se libere suelo para poder ampliar polígonos... Cosas que hacen falta. En Ibiza tenemos las mejores discotecas del mundo, los mejores restaurantes del mundo, pero los que hacemos la faena tenemos las peores condiciones".