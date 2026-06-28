Golpe preventivo a las fiestas ilegales en Santa Eulària: 24 vehículos controlados y un conductor a la fuga

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha reforzado este sábado la vigilancia contra las fiestas ilegales con un dispositivo especial de control coordinado entre la Policía Local y la Guardia Civil. El operativo ha contado con la participación de efectivos de la Usecic y del Equipo ROCA y se ha desarrollado durante la mañana y la tarde-noche con el objetivo de detectar y frenar este tipo de eventos antes de su celebración.

Los agentes han desplegado controles en diferentes núcleos del municipio, con especial atención a la parroquia de Santa Gertrudis, donde en las últimas semanas se habían registrado varias quejas vecinales relacionadas con fiestas no autorizadas. Durante la jornada, los cuerpos de seguridad han realizado tareas de vigilancia, inspección y presencia preventiva para disuadir la organización de estos eventos y proteger la convivencia ciudadana.

Infracciones en los controles

Como resultado del dispositivo, los agentes han identificado 24 vehículos, han realizado cuatro denuncias por infracciones de tráfico y han inmovilizado un vehículo tras detectar un presunto consumo de sustancias estupefacientes por parte de su conductor.

Además, un vehículo ha desobedecido las indicaciones de los agentes y ha huido del control. Una patrulla de la Guardia Civil ha iniciado su persecución, aunque el conductor ha logrado escapar.

El Ayuntamiento ha enmarcado esta actuación en su estrategia preventiva contra las fiestas ilegales. El objetivo consiste en intervenir desde los primeros indicios de organización para evitar las molestias que estas celebraciones provocan, entre ellas ruidos, problemas de tráfico, ocupaciones indebidas y alteraciones de la seguridad y del descanso vecinal.

Evitar posibles fiestas ilegales

El concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Carlos Roselló, ha destacado la importancia de actuar antes de que comiencen estos eventos. "La mejor forma de luchar contra las fiestas ilegales es actuar cuando se están gestando. Si conseguimos intervenir antes de que comiencen, evitamos los problemas que posteriormente generan tanto para los vecinos como para los propios servicios de emergencia y seguridad", ha afirmado.

Roselló también ha agradecido la colaboración de la Guardia Civil y ha subrayado que "la coordinación entre administraciones y cuerpos de seguridad es fundamental para que estos dispositivos sean eficaces".

El Consistorio ha anunciado que mantendrá este tipo de operativos durante toda la temporada estival y reforzará la vigilancia en las zonas con mayor riesgo de celebración de fiestas ilegales.

Estos controles llegan después de que una representación de la Asociación de Vecinos de Santa Gertrudisde la localidad se reuniera esta semana con la alcaldesa, Carmen Ferrer, que les mostró su apoyo y se comprometió a pedir el amparo de la Delegación del Gobierno para poner coto a esta problemática y lograr un despliegue extraordinario de la Guardia Civil.

El presidente de la AAVV, Joan Tur Roselló, acompañado de otros tres afectados, entregó 329 firmas de protesta, recogidas en los cinco días anteriores en su pueblo, para exigir que se tomen medidas que garanticen la convivencia y el derecho al descanso. Tal y como explicaron antes del encuentro, estas fiestas clandestinas se han celebrado de forma reiterada durante los últimos veranos en diferentes chalés, pero esta temporada «está siendo un desmadre».