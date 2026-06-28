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Gastronomía de guerra

Deliciosa y adictiva: la crema fría de alcachofas y nectarina a la plancha que se prepara en diez minutos

Otra opción para una comida o una cena muy fresquita que se prepara en menos de diez minutos 

La crema de alcachofas con nectarinas a la plancha ya preparada.

La crema de alcachofas con nectarinas a la plancha ya preparada. / M. T.

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Marta Torres Molina

Marta Torres Molina

Ibiza

Seguimos con el calorazo y sin ningunas ganas de acercarnos a un fogón. No es cuestión de subir aún más la temperatura sólo por la afición a la cocina. Así que hoy os traemos una propuesta muy fresquita, que se prepara en apenas diez minutos y que está absolutamente deliciosa. Una vez que la preparéis, no podréis parar. Además, la textura es tan agradable… Cremosa, sedosa, ligera… Parece mentira que no se te hubiera ocurrido antes.

Ya os he dicho más de una vez que una despensa bien llena de conservas nos salva la vida. Y no sólo porque con una lata y un poco de pan, pasta o arroz preparas un plato más que decente. Hay que mirar más allá y ver las conservas como ingredientes que pueden transformarse. En cremas. En esta ocasión, hemos cogido una lata de alcachofas en conserva. Sin salsa ni aceites ni nada. Y las más baratas. Enteras son más caras, pero como las vamos a triturar no vale la pena. Hemos hecho una crema muy fresquita y la hemos aderezado con nectarinas a la plancha y acompañado con una bola de mozzarella y un toque crujiente. Podéis usar la conserva que queráis, la que os guste o tengáis por casa, y jugar con los sabores y las texturas con lo que encontréis en el fondo de la nevera.

Ingredientes (para 2 raciones):

  • 1 ajo (0,05€)
  • 1 lata de alcachofas en conserva (2,09€)
  • 1 nectarina (0,68€)
  • 1 burrata (1,67€)
  • 1 puñadito de maíz frito (0,38€)
  • Zumo de limón
  • Sal y pimienta
  • Aceite de oliva

Precio total: 4,87 euros

Precio por ración: 2,44 euros

La crema con la nectarina, el queso y el polvo de maíz frito.

La crema con la nectarina, el queso y el polvo de maíz frito. / M. T.

Preparación

—En pleno verano, la crema tiene que estar fría, así que las opciones son o prepararla horas antes de comer y ponerla en la nevera o poner las alcachofas el día antes en la nevera.

Poner en el vaso de la batidora el ajo, las alcachofas, sal, pimienta, un chorrito de zumo de limón y aceite. Y batir hasta obtener una crema ligera. Si queda muy espesa, añadir un poco de agua.

Cortar la nectarina en gajos finos y hacer a la plancha hasta que estén dorados por los dos lados.

Colocar la mozzarella o la burrata en el centro, añadir la nectarina alrededor y espolvorear con el maíz triturado (ponedlo en una bolsa y pasad con fuerza un rodillo hasta que quede completamente pulverizado).

—Servir con un chorrito de aceite de oliva.

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