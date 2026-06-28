El álbum
Si las fotografías se pudieran oler...
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Si las imágenes pudiesen transmitir el olor que el fotógrafo estaba notando en el momento en el que se acerca la cámara a los ojos, se podría transmitir mucho más de su significado visual. Eso es justamente lo que ocurre con el Portal Nou de Dalt Vila, que sigue siendo el lavabo de algunos de los que pasan por el lugar.
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