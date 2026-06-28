Fallece Gilberto Tur Riera, figura clave la música en Ibiza

Ha fallecido Gilberto Tur Riera, un personaje de la música en Ibiza y un gran amigo. Esta triste noticia nos llena de dolor a todos los que tuvimos la suerte de estar a su lado en los años en que decidió dedicar parte de su tiempo libre en promover la educación musical entre los más jóvenes, consiguiendo grandes resultados.

Hijo de emigrantes ibicencos a Argel en la época en que era colonia francesa, nació allí en 1939. De muy joven vino a Ibiza, comenzando sus estudios musicales en la Escuela Municipal de Música de la Ciudad de Eivissa en 1953, participando en nuestra antigua Banda Municipal de Música en 1954, cuando la dirigía don Victorino Planells, como trompa, primero, y trompeta, después, a la vez que participó como músico de la también desaparecida Banda de Música del Regimiento de Infantería Teruel 48, con residencia en Ibiza, hasta 1961 en que es licenciada la banda militar.

Con los años, entrada ya la época de desarrollo turístico en la década de 1960, formó parte de diversas orquestinas de baile moderno que actuaron en hoteles y salas de fiesta del momento, grabando incluso algunos discos, aunque su verdadero trabajo fue en las oficinas de Obras de Puerto de Ibiza, desde 1965 hasta 2000, del que llegó a ser contramaestre. En 1977, fue socio co-fundador del Sindicato Independiente de Músicos y Artistas de Baleares, SPIMAB, integrado en el sindicato nacional FESPE.

Gilberto Tur en la playa de ses Figueretes en 2017 / Vicent Marí

Conocí a Gilberto en la Escuela Municipal de Música de Eivissa, en 1954, y después en mi pertenencia como músico en la Banda Municipal de Música de Eivissa, desde 1960-63. No seria hasta 1979 que volvería a coincidir con Gilberto Tur con motivo de interesarse por la entidad ‘Associació Pro Música de les Pitiüses’, que había promovido yo el año anterior para promover y organizar conciertos de música clásica. Desde aquel momento sintonizamos enseguida en la promoción de la música en nuestra ciudad y otros municipios. Llegó a ser elegido Secretario de Pro Música.

Aquel mismo año de 1979 organicé, gracias a la ayuda de mi amigo y antiguo vecino Miguel Ángel Roig-Francolí, estudiante de música en aquel momento en Madrid, unos cursos de nueva pedagogía musical para adolescentes y jóvenes, impartidos por la profesora Montse Sanuy, consistentes en el uso de la canciones populares y el empleo de instrumentos novedosos para nosotros como la flauta dulce, el xilófono y diversos aparatos de percusión, además de la voz. Tal fue el éxito del curso, que los años siguientes continuamos con nuevos profesores que vinieron de Mallorca, como Joan Company Florit, que acababa de crear la Coral Universitaria de Baleares, empleando canción popular, y Francisca Alomar, que nos enseñó el novedoso método de canto de Irineu Segarra. En todos estos cursos fue un destacado alumno Gilberto Tur Riera. Casualmente, en 1980 se jubiló don Victorino Planells Roig como director de la escuela y la banda municipal de música, ambos servicios ya en declive debido a la oferta de trabajo musical que ofrecía la industria turística

Viendo el porvenir no muy halagüeño que esperaba a estos servicios musicales municipales, Gilberto me propuso que pidiéramos al Ayuntamiento de Eivissa la creación de un patronato municipal de música para reforzar la plantilla de músicos de la banda, a punto de entrar en huelga por el poco sueldo que se les pagaba, y evitar el cierre de la escuela municipal de música, pues había otras ofertas privadas más exitosas en aquel momento. Fuimos a ver al alcalde, Joan Prats Boned, y presentamos un borrador de estatutos para un posible patronato de música. El alcalde fue receptivo y nos propuso que, de momento, para no cerrar la escuela que nos hiciéramos cargo de ella desde Pro Música. La entidad estuvo de acuerdo y firmé un convenio con el Ayuntamiento, como presidente de Pro Música, para el curso 1980-81. Gilberto se haría cargo de la enseñanza musical a los adolescentes que se matricularan, y otros profesores se hicieron cargo de la enseñanza de algunos instrumentos de la banda.

Tal fue el éxito de las clases de Gilberto que se corrió la voz y llegamos a tener unos sesenta alumnos matriculados. Pero el destino nos deparaba una sorpresa: el Ayuntamiento convocó la plaza de funcionario de director de la escuela y banda de música y la ganó un director que vino de Valencia. Este nuevo director no tenía ni las ideas ni la pedagogía que habíamos aprendido nosotros en años anteriores y desaparecieron casi todos los alumnos de la escuela municipal. Al cabo de unos meses, Gilberto me comunicó que muchos padres de aquellos primeros alumnos le pedían seguir con las clases de forma privada desde Pro Música. No teníamos ni local ni medios económicos para hacerlas, pero me arriesgué y conseguí locales (diversos en cada curso) y medios económicos privados para llevarlas a cabo. En esta escuela creció un grupo de alumnos que sirvieron de base para crear la Orquesta Juvenil de Pro Música, en la que participar en actos culturales y festivos en las islas de Ibiza y Formentera. En 1983, la Banda Municipal de Música de Eivissa se disolvió y la escuela de música se cerró.

El Patronato Municipal de Música

En 1988, siendo concejal de Cultura del Ayuntamiento de Eivissa, Felip Cirer Costa, me propuso que Pro Música pusiera en marcha el Patronato Municipal de Música que había aprobado el Ayuntamiento en 1986, presidido en aquel entonces por Adolfo Villalonga Fajarnés, pero que aún no se había creado. Tras las consultas con Gilberto y otros miembros de Pro Música, confirmé nuestro interés en poner en marcha el Patronato que nosotros habíamos propuesto en 1980.

En 1989, pusimos en marcha la escuela del Patronato Municipal de Música de Eivissa, siendo Gilberto el profesor de iniciación musical, creando un método de enseñanza totalmente novedoso, pues se valió de buena parte del cancionero popular ibicenco para muchas de las lecciones de los educandos. Este método fue el que usó y perfeccionó Gilberto durante los años que estuvo contratado por el Patronato Municipal de Música hasta su jubilación del mismo en 2005. En 1990, se hizo cargo de la dirección del Patronato Municipal de Música y sus servicios, Manuel Ramón Mas.

Debo decir que, sin Gilberto Tur Riera totalmente entregado a la educación infantil con los nuevos métodos que aprendió, no sé que hubiera sido de la enseñanza musical y de la banda de música en nuestro municipio, pues a la hora de refundar la banda de música, Manuel Ramón Mas pudo contar con antiguos músicos de la extinta banda de música y de la mayoría de músicos de la Orquesta Juvenil de Pro Música.

Gracias, Gilberto, por tu gran aportación a la música en Ibiza.

Juan Antonio Torres Planells, presidente de Pro Música