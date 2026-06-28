La escultura ‘El Despegue’ de Sant Antoni, pendiente del permiso de Costas

Hace diez días, en el marco de las actividades de la quinta edición de CAN Art Fair Ibiza, se inauguró una escultura pública en Sant Antoni, ‘Hashtag’, creada por Stefan Brüggemann, protagonista también de la última exposición del MACE. La ubicación de esta obra en sa Punta des Molí, escogida por el propio artista mexicano, trajo a la memoria a algunas personas el proyecto ‘El Despegue’, una pieza escultórica de Enrique Saavedra López-Chicheri que inicialmente el Ayuntamiento de la localidad planeaba instalar también allí.

La escultura pública ‘Hashtag’, obra de Stefan Brüggemann, en sa Punta des Molí. / JA RIERA

La junta de gobierno del Consistorio portmanyí aprobó en diciembre de 2021 la firma de un contrato con este autor afincado en Galicia para la creación e instalación de esta gran pieza en forma de tirachinas con un coste de 72.000 euros. De esa cantidad, 39.000 euros eran por la escultura y el resto, para cubrir los costes de transporte e instalación. Tanto el que era entonces primer teniente de alcalde de Sant Antoni, Joan Torres, de El PI, que votó en contra, como la oposición criticaron esta contratación. Torres lamentaba que se hubiera contratado a dedo en lugar de convocar un proceso abierto.

Mismo presupuesto, distinta ubicación

Del proyecto, impulsado por la concejalía de Turismo, hace años que no había noticias, pero el Ayuntamiento de Sant Antoni confirmó a Diario de Ibiza esta semana que sigue en pie y «se mantiene sin cambios, tanto en su diseño como en el presupuesto previsto inicialmente». Lo único que ha variado es el emplazamiento porque «hace ya un tiempo» se decidió que, «debido a las dimensiones de ‘El Despegue’» (4,5 metros de alto y 7,5 metros de largo), sa Punta des Molí no era el lugar más adecuado.

La propuesta actual contempla la instalación de esta escultura pública «en la zona de puesta de sol, frente a ses Variades». No obstante, puntualizaron desde el Consistorio, «el proyecto sigue pendiente de la correspondiente autorización de Costas».

El emplazamiento de esta creación de Saavedra, un discípulo de Eduardo Chillida que cuenta con obras públicas en ciudades como Nueva York o A Coruña, se enmarca dentro de la apuesta del Ejecutivo local de crear una ruta cultural en el municipio.