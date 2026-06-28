Cristina Serra, presidenta de la Asociación Calle San Vicente Somriu: "Queremos que la calle Sant Vicent no se vea desangelada en invierno"

"Queremos que la calle Sant Vicent no se vea desangelada en invierno". La nueva asociación de comerciantes de la calle Sant Vicent, conocida como la calle de los restaurantes de Santa Eulària y constituida bajo el nombre de Asociación Calle San Vicente Somriu, se fundó hace cerca de dos meses y medio. A pesar de su corta existencia, la presidenta de la asociación, Cristina Serra Martínez, también propietaria del restaurante Rincón de Pepe, se muestra ambiciosa y no oculta su deseo de que los comercios de la zona encuentren los mecanismos necesarios para que les resulte rentable alargar la temporada más allá del verano.

Aunque hace poco que la asociación se ha puesto en marcha, Serra se muestra satisfecha con el inicio de este proyecto: "Estamos muy contentos de que ya estemos funcionando como asociación. Es algo nuevo para nosotros, pero nos hace felices ver que vamos todos a una".

La presidenta habla sobre algunos de los resultados cosechados hasta la fecha: "Las peticiones primordiales que trasladamos al Ayuntamiento en las primeras reuniones estaban relacionadas con la limpieza de la vía pública, las plagas y, básicamente, el adecentamiento de la vía pública. La verdad es que se nota que se está trabajando, ya que el aspecto de la calle ha mejorado", señala en referencia al Consistorio y a los distintos servicios municipales de limpieza y mantenimiento, aunque lamenta cierta falta de coordinación interna. "Va un poco lento, ya que, por lo visto, están intentando solventar problemas internos y todavía hay cosas que no están como deberían estar". Y agrega: "El nivel de exigencia con la calle Sant Vicent debe ser mayor que el de otras zonas, al ser una vía en la que hay principalmente restaurantes".

"La burocracía va demasiado lenta"

A pesar de ello, considera que todavía hay muchos aspectos por mejorar: "En los primeros encuentros que tuvimos con el Ayuntamiento parecía que todo iba a ser muy fácil y rápido, pero ha sido un poco más lento de lo que me esperaba. Nos sentimos escuchados y mantenemos una buena comunicación con ellos, pero el problema es que la burocracia va demasiado lenta, ya que desde que proponemos una cosa hasta que nos la aceptan pasa un tiempo".

En el momento de la presentación de la asociación, que tuvo lugar el pasado 10 de abril, Serra afirmó que "en total, algo más de doce restaurantes forman parte de la iniciativa" y calculó que en la calle Sant Vicent "hay en total unos 20 ó 30 comercios". Ante ello, lanzó un deseo: "Esperamos que todos los negocios de la zona se sumen a la asociación, ya que se beneficiarán de la iniciativa".

Desde entonces, Serra indica que se han sumado varios establecimientos al proyecto: "Creo que ahora somos dos o tres más. Somos 15 ó 16. Además, ahora hay comerciantes que se han adherido que no son restaurantes, como es el caso de una bodega y de la heladería. También hay un par de hostales que se pueden unir; de momento, uno lo tenemos cerrado. Lo que pasa es que nos encontramos en plena temporada turística y vamos un poco sobrepasados con el trabajo. Necesitamos encontrar un hueco para parar un poco, quedar y explicarles cuatro cosas, ya que todavía no hemos tenido la oportunidad".

Otra de las principales reivindicaciones de la asociación al Ayuntamiento era en principio"una mayor promoción de la calle Sant Vicent". También mostraban su intención de llevar a cabo varias iniciativas para dar más vida a la zona. Una de ellas, "hacer algún tipo de tardeo o pequeña fiesta nocturna de vermuteo e intentar fijar, por ejemplo, que cada dos meses o así sea el día de la calle", tal y como explicó a Diario de Ibiza Geri Dedej, responsable, junto a su novia, Alba Mata Ribas, del restaurante La Ventanita, ubicado en la calle.

De momento, esta iniciativa no se ha podido poner en marcha, ni tampoco ninguna similar, más allá de la celebración de la tradicional fiesta de su patrón. A pesar de ello, Serra se muestra cauta y no se atreve a adelantar acontecimientos: "Lo tenemos todo todavía un poco parado, pero estamos intentando poner toda la carne en el asador y hacer alguna historia más. Estamos valorando hacia dónde tiramos, trabajando y dándole vueltas. Vamos, que en cualquier momento os avisamos de que hay algo en marcha", apunta.

"Una temporada turística un poco extraña"

Por otro lado, Serra hace balance de los primeros compases de la temporada turística: "Está siendo un poco extraña. Cada vez que hay un macroevento deportivo, como el Mundial de fútbol, nos afecta, y también otros aspectos, como la guerra. El mundo está un poco loco y, además, los precios de los alojamientos son muy caros. Cada vez parece más que se vende el postureo, cuando aquí tenemos negocios que son la esencia de Ibiza".

Con todo, la asociación mantiene su objetivo de reforzar el atractivo de la calle Sant Vicent, mejorar su imagen y conseguir que la actividad comercial no dependa únicamente de los meses centrales de la temporada turística.