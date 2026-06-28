El artista AkaCorleone convierte la luz natural en arte efímero en los campos de Ibiza

El campo ibicenco se convirtió este sábado en el escenario de 'Lumière en Couleur', una instalación artística efímera, monumental e inmersiva creada por el artista portugués AkaCorleone y presentada por la reconocida marca de champán Perrier-Jouët y la feria de arte CAN Art Ibiza con el objetivo de generar una transición física y emocional en el espectador.

"Este proyecto habla de la observación, de la belleza y de la capacidad del arte para revelar nuevas formas de mirar el mundo", apunta Eloy Martínez de la Pera, comisario de arte de Champagne Perrier-Jouët. "Lo que más nos interesa del trabajo de AkaCorleone es que transforma algo tan intangible como la luz en una experiencia visual y emocional", añade.

Entre olivares, árboles frutales y campos de cultivo, AkaCorleone ha creado un proyecto "sobrecogedor" y destinado a desaparecer. El punto de partida es el universo visual de la centenaria maison de champagne Perrier-Jouët, su legado modernista y su vínculo con la naturaleza.

Legado art decó

AkaCorleone interpreta este lenguaje y lo traduce, con su propio código visual, colorista, contemporáneo y urbano, en una experiencia inmersiva en la que los visitantes verán evolucionar el entorno con el paso de los minutos a través de la refracción de la luz en la cristalera inspirada en las creaciones del artista modernista Luois Comfort Tiffany.

'Lumière en Couleur' está compuesta por centenares de piezas traslúcidas coloreadas sobre una estructura de 40 metros cuadrados. El artista parte del imaginario histórico de los viñedos centenarios de la familia Perrier-Jouët y lo traslada al campo ibicenco. La luz del sol se convierte así en la gran protagonista de la obra e interviene a través de colores y patrones sobre otros materiales y propone una nueva mirada sobre técnicas históricas de trabajo artesanal.

"Esta instalación es única. Usa la luz natural como elemento esencial, se integra en el entorno y va cambiando con el paso del tiempo. No podría replicarse en ningún otro lugar", indica Sergio Sancho, fundador y director de la feria de arte contemporáneo CAN Art Fair Ibiza. "AkaCorleone maneja múltiples lenguajes y tiene una gran capacidad de trabajar en espacios muy diferentes que consigue resignificar empleando color y luz", explica.