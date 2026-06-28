Advierten de que el mar balear se está llenando de «irresponsables»

«El mar se ha convertido en cerveza, música, adrenalina e Instagram», lamenta el presidente de la Asociación de Empresas de Chárter de Balears (Aecib), Pedro Francisco Gil, al tiempo que advierte de que el litoral de las islas se ha llenado de «irresponsables» que practican la náutica «sin concienciación ni respeto». Por ello, reclama a la Administración un endurecimiento de las pruebas destinadas a obtener las titulaciones náuticas, entre otras medidas.

El presidente de Aecib justifica esta denuncia alegando que «en 15 días se han producido cuatro incendios en embarcaciones, cinco hundimientos, múltiples colisiones, robos en fondeaderos irregulares, saqueos a barcos hundidos a los que se ve como una oportunidad de obtener likes en las redes sociales y numerosas varadas» en el litoral de las islas.

Como ejemplo de los incidentes que se están dando, señala el robo de una embarcación en Santa Ponça, el incendio de un velero en el puerto de Palma, el caso de un yate que se estrelló en un acantilado del islote de s’Espalmador de Formentera y varios hundimientos.

Vidas en juego

Gil subraya que «se le está perdiendo el respeto al mar, que es el mejor juez que existe porque según lo que hagas, te vienes abajo», y admite su temor ante lo que pueda pasar a lo largo de la presente temporada turística y siguientes porque «lo que está en juego son vidas humanas». Por ello, insiste en su preocupación «porque esto va a explotar».

El presidente de esta asociación de yates de alquiler señala que antes los navegantes tenían unos valores que venían transmitidos de generación en generación, básicamente sustentados en el respeto al mar y en el conocimiento de los riesgos que conlleva, pero considera que «los nuevos, al margen de su edad, ya no escuchan y solo se rigen por lo que ven en las redes sociales, actuando de forma irresponsable».

Estas denuncias de Pedro Francisco Gil son plenamente respaldadas por el presidente de la asociación de chárter náutico de la patronal Apeam, José María Jiménez, que señala que el hecho de haberse popularizado hace que la náutica se haya llenado de «gente muy inconsciente y que en realidad no son navegantes». En este aspecto, pone de relieve que «te sorprendes cada día porque ves hacer cosas que no son de sentido común».

El máximo responsable de Aecib considera imprescindible endurecer las pruebas para la obtención de titulaciones náuticas, al destacar que en estos momentos solo se solicitan unos conocimientos teóricos y unas horas determinadas de navegación dependiendo de la embarcación que se quiera usar, pero no unas prácticas con examen que demuestren que la persona tiene las capacidades necesarias. Añade que la situación actual es tan absurda como la que se daría si se concediera el carné de conducir vehículos sin superar unas pruebas prácticas e insiste en que el objetivo es «evitar muertes». Gil afirma que su asociación lleva tiempo haciendo esta reclamación ante la Dirección General de Marina Mercante del ministerio de Transportes.

Considera que los requisitos que se exigen para embarcaciones con banderas extranjeras deben de ser los mismos que para las españolas «e incluso empezar a gestionar una bandera europea que nos iguale en condiciones y una titulación recreativa y profesional europea».

Problema con empresas

El presidente de Aecib reivindica también la necesidad de profesionalizar el sector del chárter náutico y afirma que «el 80% de los que se dedican al mar son autónomos, y eso no acredita que sean buenos profesionales», al tiempo que afirma que «no puedes explotar el sector náutico sin saber de qué va, es necesario conocerlo primero».

Por ello, defiende la necesidad de «valorar las empresas que ejercen la actividad náutica con respeto, responsabilidad y profesionalidad» y considera absurdo que se apliquen más controles sobre éstas, en cuanto se ve que son de bandera española, que sobre las de bandera extranjera.

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Gil pone de relieve que «Balears no vive del turismo, sino de su naturaleza, que es la que atrae a los visitantes», de ahí que haga un llamamiento tanto al sector privado como al público para actuar unidos a la hora cuidar las islas y luchar contra el intrusismo.