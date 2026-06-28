Adiós a Gilberto Tur en Ibiza: «Sus manos dejan de tocar, pero su música nos acompañará para siempre»

"Queremos rendir homenaje a Gilberto Tur, fallecido hoy, que hizo que muchos músicos de Ibiza nos interesáramos por la música tradicional". Las palabras del cantante David Serra durante el concierto de Projecte Mut este sábado en el barrio de Ca n'Escandell, en medio de una ovación del público, resumen la trayectoria de un músico con una de las trayectorias más sólidas, discretas y queridas de la cultura musical de la isla. Músico, docente, investigador y recopilador incansable, Tur dedicó buena parte de su vida a la enseñanza, a las bandas de música, a la recuperación de sonidostradicionales y a la transmisión de un patrimonio sonoro que, gracias a trabajos como el suyo, ha podido llegar a nuevas generaciones.

El alcalde de Eivissa, Rafael Triguero, expresó este domingo sus condolencias por la muerte de Tur, Premi de Cultura Ciutat d’Eivissa, de quien destacó que «dedicó su vida a la música, a nuestras tradiciones y a la cultura de nuestra isla». «Sus manos dejan de tocar, pero su música nos acompañará para siempre», señaló el edil, que trasladó en nombre del Ayuntamiento de Eivissa su «más sentido pésame» a la familia, amistades y a todas las personas que le quisieron. «Gracias por todo, Gilberto. Descansa en paz», concluyó Triguero.

Nacido en Argel en 1939, en el seno de una familia de ibicencos emigrados a Argelia, llegó a Eivissa con apenas un año, cuando sus padres regresaron a la isla tras la Guerra Civil. La música formó parte de su vida desde la infancia. Sus hermanos mayores, que tenían una orquesta para amenizar bailes populares y tocaban también en las rondallas de Santa Eulària y Vila, fueron sus primeros maestros. A los nueve años inició sus estudios musicales y de trompa en la Escuela Municipal de Música de Eivissa, bajo la dirección de Victorí Planells Roig. Con solo 12 años ingresó en la Banda Municipal de Música de Eivissa, primero como intérprete de trompa y más tarde como trompeta solista, al tiempo que aprendía percusión.

Su biografía resume buena parte de la historia musical de la Eivissa contemporánea. En 1953 regresó a Argel, donde actuó como trompa en la Orquesta Sinfónica de la RTV francesa en Argel, aunque al cabo de un año volvió a la isla, reingresó en la Banda Municipal y entró en la Banda de Música del Regimiento de Infantería Teruel 48. Allí perfeccionó sus estudios de trompa y amplió su formación en instrumentación, composición, transcripción y armonía. También formó parte de orquestas de baile como Ritmo y Melodía, Hawai, Quartet Combo, Los Isleños, Los Bohemios y Los Nuevos Bohemios, agrupación con la que llegó a grabar varios discos.

Pero si su nombre quedó especialmente ligado a la memoria cultural de Eivissa fue por su labor docente y por su implicación en la vida musical pública. Fue profesor de música, director de la Banda Juvenil de Pro Música y de la Banda Juvenil de alumnos del Patronato Municipal de Música. En 1979 ingresó en la Associació Pro Música de les Pitiüses, entidad en la que ocupó distintos cargos, y ese mismo año fue cofundador de la delegación en Eivissa de Juventudes Musicales de España, de la que fue elegido primer presidente.

En 1980, tras la jubilación de Victorí Planells Roig como director de la Escuela y la Banda Municipal de Música, Tur capitaneó el grupo de profesores que asumió la nueva etapa de la escuela. Introdujo entonces, por primera vez en una escuela de música de Eivissa, los sistemas pedagógicos Orff y Kodaly, métodos ya extendidos en Europa. Aquella renovación permitió pasar de una decena de alumnos a más de un centenar de matriculados. Más tarde, en 1982, impulsó junto a Joan Antoni Torres Planells la creación de la escuela de música de Pro Música de les Pitiüses y la Orquesta Juvenil de Pro Música, que dirigió durante toda su existencia.

También fue una pieza importante en la recuperación de la Banda Municipal. En 1988, cuando el Ayuntamiento de Eivissa puso en marcha el nuevo Patronato Municipal de Música, Tur se hizo cargo de la iniciación musical y formó parte de la junta rectora y de su comisión ejecutiva. Organizó la primera banda municipal juvenil como paso previo a la recuperación de la Banda Municipal de Música. En diciembre de 1990 se estrenó la nueva Banda Ciutat d’Eivissa, de la que formó parte como músico de trompa y ayudante de dirección. En 2003 integró también la Comisión Asesora de la Orquesta Sinfónica Ciutat d’Eivissa.

Jubilado desde el año 2000, nunca dejó del todo la actividad musical. Continuó con tareas de arreglos, instrumentación, recopilación de sonadas, romances y canciones tradicionales de Eivissa. Su faceta como investigador dejó libros esenciales para la cultura popular de la isla. En 2005 publicó ‘Històries, romanços i cançons d’Eivissa i el seu entorn’, una obra centrada en el cancionero y la tradición oral ibicenca. En 2011 vio la luz ‘Antics càntics dels Passos a les Parròquies d’Eivissa’, un exhaustivo estudio sobre los cánticos tradicionales de Semana Santa, fruto de años de trabajo de campo, grabaciones, entrevistas y asistencia a procesiones.

Su humildad fue otro de los rasgos más recordados por quienes le trataron. Al recibir reconocimientos, insistía en que el mérito no era solo suyo. En la gala de los I Premis de la Cultura de la Ciutat d’Eivissa, celebrada en Can Ventosa, fue distinguido junto a Carmen Vidal y Tito Zornoza como uno de los referentes culturales de la ciudad. Allí quiso dedicar el reconocimiento a quienes enseñan música a los más jóvenes, a los que definió como «los verdaderos portadores de la cultura ibicenca». También subrayó: «Ha habido toda una serie de gente, no yo solo, que es la que verdaderamente ha trabajado».

Músico y activista social

Su vida estuvo además vinculada a muchas otras entidades. Fue cofundador de la delegación en Eivissa y Formentera del Sindicat Professional Independent de Músics i Artistes de les Illes Balears y de la Federación Española de Sindicatos Profesionales del Espectáculo. También participó en asociaciones culturales, vecinales y deportivas. La Asociación de Vecinos de ses Figueretes lo consideraba uno de sus pilares desde los inicios, un vecino comprometido, cercano y generoso, siempre dispuesto a escuchar, ayudar y trabajar por el barrio.

Entre los reconocimientos recibidos figuran distinciones de la Autoridad Portuaria de Baleares por su trabajo profesional, así como de Pro Música de les Pitiüses y del Patronato Municipal de Música de Eivissa por su trayectoria musical. En 2012, el Institut d’Estudis Eivissencs le concedió la Mención de Honor Sant Jordi a la producción cultural.