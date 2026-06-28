El absentismo laboral y la falta de relevo generacional: los problemas que ahogan a los transportistas de Ibiza

"Cualquier transportista, si no tiene a dos empleados de baja, tiene a cuatro", afirma José Raya, presidente de la asociación de transportistas de la Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera (Pimeef) sobre el absentismo laboral que machaca a su sector. "En mi empresa estamos trabajando con un 40% de la gente de baja y estamos perdiendo y quedando mal con los clientes", lamenta Raya: "La gente me dice: 'En la vida habíais trabajado tan mal como ahora', y eso duele, porque es cierto".

Cuenta que históricamente habían tenido como mucho a cuatro personas de baja, "pero ahora la horquilla va de 12 a 18 cada semana". El presidente de los transportistas sostiene que está "muy de acuerdo" en que la gente pueda tener una baja: "Pero estoy muy cansado del que no viene a trabajar porque no se encuentra bien o porque sabe que ese día va a haber mucho trabajo, porque, total, no va a tener que dar ninguna explicación". "Tienes un vehículo esperando para que venga esa persona a hacer un trabajo, has quedado con el cliente y tu empleado ni se presenta ni avisa y te enteras a los dos días que está en la cama y que vendrá cuando pueda", denuncia.

Los que sí están de baja "de verdad"

"Hay gente que no está de baja porque quiere: tengo gente que se ha operado de la rodilla, del corazón, que está haciendo radioterapia. Gente que estoy al 200% seguro de que está de baja porque tiene que estar de baja", justifica Raya: "Pero el que dice que le duele la espalda un año y medio y que puede hacer de todo menos venir a trabajar, el que dice que no puede empujar un carro porque le duele la muñeca y nadie sabe por qué le duelen las muñecas... Esa gente te acaba cansando".

"Falta mucha actitud. Antes la gente valoraba un trabajo, más uno donde te tratan bien y te cuidan: eso hoy en día se ha perdido, a la gente le da todo igual", sostiene el transportista: "La diferencia entre la actitud del que lleva 30 años en la empresa con la alguien que acaba de empezar... No te la puedes ni imaginar". "Cuando hay trabajo es cuando vienen los problemas, porque cuando no hay trabajo, está todo el mundo bien", asegura Raya: "A partir de primavera es cuando vienen los problemas, porque de marzo a octubre es cuando lo pasas fatal. Luego en invierno ya no hay bajas".

Falta de relevo generacional

"Gente con carné hay muy poca: no es una profesión atractiva", considera Raya: "Es una profesión en la que se intenta pagar todo lo que se puede, se paga bastante más de lo que pone el convenio, pero aun así no hay manera de poder hacer que entre gente en el sector". Para conseguir justamente esto, reivindica: "Llevamos años pidiendo que se subvencionen al 100% los carnés y el Certificado de Aptitud Profesional, para que a la gente no le cueste 4.000 euros poder trabajar en este sector".

Raya explica que en su empresa siempre están atentos para conseguir las subvenciones que salgan: "Pero creo que es una cosa que se debería publicar mucho más". Además, considera que "lo suyo es que alguien que empieza de repartidor con un carné B, que después de pasar a ser conductor de camión con carné C, acabe teniendo también el carné de tráiler, el C+E". Esto lo justifica porque aunque una persona esté repartiendo con un camión, de esta manera puede cobrar como si fuera un tráiler: "Es una cosa buena para el conductor, yo siempre recomiendo que se saquen más carnés, que ocupan lo mismo en el bolsillo. Si tienes todos, tienes más variedad para trabajar y más sitios donde puedes trabajar".