Vive Beach celebra hoy el inicio de la temporada y la concesión por cuatro años

Vive Beach Chiringuito inicia una nueva etapa tras la renovación de su concesión por cuatro años, una noticia que consolida el proyecto iniciado en Sa Platjeta de sa Punta, conocida popularmente como Es Viver, con una idea clara: mantener la esencia del chiringuito de siempre, cercano, familiar y accesible para todos los bolsillos.

El chiringuito ha renovado los aseos y las pasarelas para ser más accesible.

Desde sus inicios, Vive Beach ha querido diferenciarse por ofrecer una propuesta sencilla, honesta y mediterránea, alejada del concepto de beach club exclusivo que tanto abunda en la isla. Su objetivo ha sido siempre recuperar el espíritu tradicional del chiringuito ibicenco: un lugar frente al mar donde disfrutar de un desayuno, una comida informal, una caña, un cóctel o una jornada de playa sin renunciar a precios razonables ni a un trato cercano.

Con esta nueva concesión, Vive Beach reafirma su voluntad de continuar siendo un punto de encuentro para la gente local, residentes y familias, además de para todos aquellos visitantes que buscan conocer una Ibiza más auténtica. El proyecto seguirá apostando por una oferta accesible, pensada para todas las carteras, manteniendo el ambiente relajado y familiar que lo ha convertido en uno de los espacios más apreciados de la zona.

Uno de los aspectos más destacados de esta nueva etapa será el compromiso adquirido con la mejora de la accesibilidad para personas con movilidad reducida. Vive Beach incorporará un módulo doble de baños, apto para hombres, mujeres y personas con movilidad reducida, reforzando así su apuesta por un espacio más cómodo, inclusivo y adaptado a las necesidades de todos sus clientes.

Además, la empresa cuenta con las certificaciones ISO 14001, ISO 9001, SICTED y Q de Calidad Turística, reconocimientos que avalan su compromiso con la gestión de calidad, la sostenibilidad, la mejora continua y la excelencia en el servicio. Estas certificaciones refuerzan la filosofía de Vive Beach: ofrecer una experiencia cercana y auténtica, pero también responsable, profesional y respetuosa con el entorno.

Con el fin de seguir dando servicio a la clientela local más allá de la temporada alta, Vive Beach abrirá también durante el invierno los fines de semana y festivos. Esta decisión responde a la voluntad de mantener vivo el chiringuito durante todo el año y ofrecer a los residentes un lugar donde disfrutar del mar, la gastronomía y el ambiente de Sa Platjeta de sa Punta, en Es Viver, también fuera de los meses de verano.

Para celebrar el inicio de esta nueva temporada, Vive Beach celebrará una fiesta especial hoy, sábado 27 de junio, una jornada pensada para brindar junto a clientes, amigos, residentes y visitantes por esta nueva etapa del chiringuito. La celebración contará con música en directo y dj hasta el cierre, convirtiendo la apertura en una cita festiva frente al mar.

La renovación de la concesión supone, por tanto, una continuidad del proyecto original, pero también una oportunidad para seguir mejorando. Vive Beach afronta los próximos cuatro años con el mismo espíritu con el que empezó: ser un chiringuito de siempre, pensado para todos, con precios accesibles, trato cercano, compromiso medioambiental y una clara vocación de servicio a la comunidad local.

Situado en Sa Platjeta de sa Punta, conocida popularmente como Es Viver, Vive Beach se consolida como un espacio donde la sencillez, la cercanía, la calidad y las vistas al Mediterráneo siguen siendo sus principales señas de identidad.