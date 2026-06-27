Dos vinos de Formentera y uno de Ibiza, seleccionados entre los mejores en los Premios Vinari

Los vinos de Baleares han cerrado su participación como territorio invitado en los Premios Vinari con 32 galardones, en la primera edición en la que el archipiélago se incorpora al certamen con una categoría específica dedicada a las elaboraciones baleares. Los Premios Vinari, presentados como el certamen de referencia de los vinos catalanes, han incorporado este año por primera vez a las Islas Baleares como territorio invitado. Esta novedad ha supuesto la creación de una categoría específica dedicada a los vinos del archipiélago, que ha permitido reconocer las mejores elaboraciones baleares tras las catas a ciegas realizadas por un jurado profesional.

La participación de las Islas en esta decimocuarta edición de los Premios Vinari forma parte de la estrategia de promoción impulsada por la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, mediante la dirección general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, con el objetivo de reforzar la proyección de los vinos del archipiélago y dar a conocer la riqueza de sus denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas.

Cata de vinos de Baleares para los premios / CAIB

Vinos pitiusos premiados

Los vinos pitiusos galardonados han sido el Totem La Cala 2022, de Ibizkus, plata en la categoría de tintos con crianza; el Pansit de Formentera, de Cap de Barbaria, gran oro como mejor vino dulce, rancio o de postre y el Astarté 2025, de Terramoll, oro en la categoría de blancos jóvenes.

El máximo reconocimiento ha sido para el Blanc Giró Ros 2022, de la bodega Galmés i Ferrer, amparado bajo la Indicación Geográfica Protegida Vi de la Terra Mallorca, que ha sido distinguido como Mejor Vino de las Illes Balears 2026.

En este sentido, el director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés, ha destacado que «la participación de las Illes Balears como territorio invitado en los Premios Vinari ha sido una excelente oportunidad para mostrar la calidad de nuestros vinos y el trabajo que llevan a cabo las bodegas de las cuatro islas». Llabrés ha añadido que «este reconocimiento contribuye a reforzar el prestigio de los vinos de las Illes Balears y a abrir nuevas oportunidades de promoción en un certamen de referencia dentro del sector vitivinícola».

En total, los vinos de las Illes Balears han obtenido 32 galardones, distribuidos entre las distintas categorías del concurso, desde blancos y rosados hasta tintos, espumosos y vinos dulces, un resultado que, según la Conselleria, pone de manifiesto la calidad y la diversidad de la producción vitivinícola del archipiélago.

Un instante de la cata a ciegas durante el certamen / Redacción Ibiza

Todos los premios

Los Gran Oro han distinguido al Nounat 2025, de Binigrau (Vino de la Tierra Mallorca), como mejor blanco joven; al Blanc Giró Ros 2022, de Galmés i Ferrer (Vino de la Tierra Mallorca), como mejor blanco con crianza y, además, Mejor Vino de las Illes Balears 2026; al Binitord Rosat 2025, de Binitord (Vino de la Tierra Menorca), como mejor rosado; al Alba Negra Menorca 2025, de Torralba (Vino de la Tierra Menorca), como mejor tinto joven; al Son Antem S’Era 2024, de Son Antem (Vino de la Tierra Mallorca), como mejor tinto con crianza; al Gran Vinya Son Caules 2017, de Miquel Gelabert (DO Pla i Llevant), como mejor tinto de guarda; al Llampant 2023, de Sebastià Pastor (DO Binissalem), como mejor espumoso; y al Pansit de Formentera, de Cap de Barbaria (Vino de la Tierra Formentera), como mejor vino dulce, rancio o de postre.

Los Oro han recaído en Binitord Blanc 2025, de Binitord (Vino de la Tierra Menorca), y Astarté 2025, de Terramoll (Vino de la Tierra Formentera), en la categoría de blancos jóvenes; 5 Cents Ros 2024, de Vidal Serra (Vino de la Tierra Mallorca), y QBQ 2023, de Miquel Oliver (DO Pla i Llevant), en blancos con crianza; Rosat 110 2025, de Vins Nadal (DO Binissalem), y Rosat Galmés i Ferrer 2025, de Galmés i Ferrer (Vino de la Tierra Mallorca), en rosados; Macià Batle Maceració Carbònica 2025, de Macià Batle (Vino de la Tierra Mallorca), en tintos jóvenes; Sant Roc 2023, de Bodega Oloron (Vino de la Tierra Mallorca), y Ses Nines Negre 2024, de Tianna Negre (Vino de la Tierra Mallorca), en tintos con crianza; AIA 2019, de Miquel Oliver (DO Pla i Llevant), en tintos de guarda; Jutipiris Ancestral 2025, de Can Fumat (DO Binissalem), en espumosos; y Vim Blanc, de Can Majoral (DO Pla i Llevant), en la categoría de vinos dulces, rancios o de postre.

Las Plata han sido para Capgiró Blanc 2025, de Can Majoral (DO Pla i Llevant), y Maisurt 2025, de Can Fumat (DO Binissalem), en blancos jóvenes; Giró Ros Daurat 2023, de Jaume de Puntiró (Vino de la Tierra Mallorca), y Torralbenc Chardonnay 2024, de Torralbenc (Vino de la Tierra Menorca), en blancos con crianza; Torralbenc Rosat 2025, de Torralbenc (Vino de la Tierra Menorca), y Margalida Llompart Rosat 2025, de Macià Batle (Vino de la Tierra Mallorca), en rosados; 7103 Negre Jove 2025, de 7103 Petit Celler (Vino de la Tierra Mallorca), en tintos jóvenes; Sòtil 2022, de Mesquida Mora (Vino de la Tierra Mallorca), y Totem La Cala 2022, de Ibizkus (Vino de la Tierra Eivissa), en tintos con crianza; Xperiment 2021, de Miquel Oliver (DO Pla i Llevant), en tintos de guarda; Son Moix Escumós Blanc 2018, de Miquel Gelabert (DO Pla i Llevant), en espumosos; y Blanc Dolç, de Macià Batle (Vino de la Tierra Mallorca), en la categoría de vinos dulces, rancios o de postre.