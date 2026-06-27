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Sant Antoni

Villa Mercedes acoge hoy el sonido mediterráneo de Paco Fernández Band

El restaurante, ubicado frente al mar, une a su propuesta gastronómica la música del reputado guitarrista

El restaurante está ubicado en un edificio señorial en Sant Antoni. | | V.M.

El restaurante está ubicado en un edificio señorial en Sant Antoni. | | V.M.

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Redacción Ibiza

Villa Mercedes, restaurante de Grupo Mambo, situado en el paseo marítimo de Sant Antoni y ubicado en un villa señorial con vistas al mar, suma a su propuesta culinaria una programación de música en directo que convierte sus cenas de los sábados en una experiencia evocadora que este sábado cobrará vida, a partir de las 21 horas, de la mano del guitarrista Paco Fernández, uno de los grandes referentes del flamenco chill. Su forma de entender la guitarra, entre la raíz flamenca, la sensibilidad mediterránea y una sonoridad conectada con la isla, ha acompañado durante décadas algunas de las noches más especiales del archipiélago.

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