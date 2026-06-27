Sant Antoni
Villa Mercedes acoge hoy el sonido mediterráneo de Paco Fernández Band
El restaurante, ubicado frente al mar, une a su propuesta gastronómica la música del reputado guitarrista
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Villa Mercedes, restaurante de Grupo Mambo, situado en el paseo marítimo de Sant Antoni y ubicado en un villa señorial con vistas al mar, suma a su propuesta culinaria una programación de música en directo que convierte sus cenas de los sábados en una experiencia evocadora que este sábado cobrará vida, a partir de las 21 horas, de la mano del guitarrista Paco Fernández, uno de los grandes referentes del flamenco chill. Su forma de entender la guitarra, entre la raíz flamenca, la sensibilidad mediterránea y una sonoridad conectada con la isla, ha acompañado durante décadas algunas de las noches más especiales del archipiélago.
- Investigan la muerte de un policía nacional en su piso de Ibiza
- Cazan una serpiente con un truco infalible en una casa de Ibiza : 'Les molesta mucho y salen
- Cuando la apuesta por la cuenta en un restaurante de Ibiza acaba en película de terror: 'Que alguien me ahogue en el agua
- Gracias, señor ladrón de Ibiza
- Muere el joven que se precipitó desde un séptimo piso en Ibiza
- Una moto atropella a un peatón cuando cruzaba el cinturón de ronda frente a Diario de Ibiza
- La Ibiza que cerró la persiana: los comercios más añorados de la isla
- Golpe a la conciliación laboral en Ibiza: pidió turno de mañana para cuidar a su hija y la Justicia avala la negativa de la empresa