Transporte
El Consell de Ibiza abre el plazo para solicitar el Sello de Transporte Verificado
Las empresas de autobús discrecional y VTC disponen de diez días hábiles para pedir la nueva acreditación, que reconocerá el cumplimiento de requisitos de calidad, seguridad y profesionalidad.
El Consell de Ibiza ha abierto el plazo para que las empresas de transporte discrecional de viajeros en autobús y de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) puedan solicitar el Sello de Transporte Verificado, después de que se aprobaran los requisitos de esta nueva acreditación en una reunión presidida por el director insular de Transportes, Roberto Algaba.
El plazo de presentación de solicitudes es de diez días hábiles a contar desde la publicación del procedimiento en la sede electrónica del Consell de Ibiza.
En la reunión también participaron un técnico del Consell de Ibiza, Yolanda González, técnica de Industria de Pimeef, y Daniel Flores, secretario de Atradif, que junto con el director insular forman la comisión encargada de evaluar las solicitudes presentadas.
Según explica el Consell de Ibiza, el Sello de Transporte Verificado reconoce a las empresas que apuestan por ofrecer "un servicio de calidad, seguro y profesional". Para obtenerlo, las empresas deberán acreditar una serie de requisitos que van más allá del cumplimiento de la normativa, como disponer de un plan de igualdad, certificaciones de calidad, un plan de formación continua, personal técnico en plantilla, instalaciones adecuadas y estar al corriente de sus obligaciones fiscales, laborales y con el Consell de Ibiza.
El Consell sostiene que esta iniciativa representa "un nuevo paso en la lucha contra el intrusismo", ya que, según afirma, permitirá identificar fácilmente a las empresas que ofrecen "todas las garantías de calidad, seguridad y profesionalidad", al tiempo que pone en valor a los operadores que apuestan por "la excelencia en el servicio".
El Consell de Ibiza anima a todas las empresas que cumplan estos requisitos a presentar su solicitud a través de la sede electrónica del Consell de Ibiza.
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