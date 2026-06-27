Los socorristas de Sant Antoni amenazan con una huelga indefinida por los salarios y la falta de personal

La Sección Sindical de la Unió de Socorristas d'Eivissa-CGT ha anunciado la convocatoria de una huelga indefinida en el servicio de salvamento de las playas de Sant Antoni si el Ayuntamiento y la empresa adjudicataria no aplican "de forma inmediata" las condiciones salariales que establece el Convenio Balear de Socorrismo. El sindicato sostiene que la situación laboral de la plantilla afecta ya al funcionamiento del servicio.

Según la organización sindical, el Ayuntamiento dispone de margen presupuestario para actualizar los salarios mediante una modificación del contrato de entre el 10% y el 20%, aunque asegura que el consistorio no ha mostrado voluntad política para activar esa partida.

La organización afirma que los socorristas de Sant Antoni perciben entre 1.700 y 1.800 euros mensuales, una cantidad que, según denuncia, se sitúa más de 300 euros por debajo de las retribuciones previstas en el convenio colectivo vigente. También sostiene que el resto de municipios de Ibiza ya ha adaptado sus contratos o ha adoptado medidas para cumplir con ese convenio.

Alerta por la falta de personal en plena temporada

Además, el sindicato denuncia un incremento del 70% en el coste de las viviendas facilitadas por la empresa desde 2023. Según explica, los trabajadores pagan actualmente 500 euros por persona por pisos que comparten cinco ocupantes, frente a los 370 euros que abonaban cuatro personas hace dos años. La organización considera que estas condiciones dificultan el descanso de una plantilla que desarrolla un trabajo de alta responsabilidad.

En relación con el servicio, la Unió de Socorristas d'Eivissa-CGT asegura que seis de los 18 socorristas contratados han presentado su dimisión desde el inicio de la temporada. El sindicato añade que esta situación obliga a reorganizar efectivos, con embarcaciones de rescate que, según denuncia, salen con una dotación inferior a la prevista y con puestos de vigilancia en la playa que quedan temporalmente sin cobertura.

La organización también critica el resultado de las reuniones mantenidas con el Ayuntamiento. Según afirma, el consistorio únicamente ha planteado la posibilidad de revisar el contrato de cara a la próxima temporada, una propuesta que el sindicato considera insuficiente para resolver el conflicto actual.

El sindicato advierte de que la plantilla iniciará una huelga indefinida si el Ayuntamiento y la empresa no activan la partida presupuestaria prevista en el contrato y no aplican las condiciones económicas del convenio "en los próximos días". El sindicato atribuye al Consistorio la responsabilidad de las consecuencias que pueda tener el conflicto durante la temporada estival.