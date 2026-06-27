'Regina d’Italia': el yate de 54 millones de Stefano Gabbana llega a Formentera y por primera vez está en alquiler

Hay yates que llaman la atención por su tamaño, otros por su precio y algunos por la historia de quien los posee. El 'Regina d’Itali'a reúne las tres cosas. El megayate de Stefano Gabbana, cofundador y diseñador de la firma Dolce & Gabbana, se encuentra estos días en aguas pitiusas, anclado frente a Formentera tras llegar en las últimas horas desde Viareggio, la Toscana italiana.

'Regina d’Italia', el lujoso yate de Stefano Gabbana / Ocean Independence

La embarcación, de 65 metros de eslora, fue construida en Italia en 2019 por Codecasa y es mucho más que un barco de recreo. Es una extensión flotante del universo estético de Gabbana: teatral, intenso, mediterráneo y pensado para no pasar inadvertido. Sus interiores fueron diseñados por el estudio milanés M2 Atelier en estrecha colaboración con el propio diseñador, lo que convierte al 'Regina d’Italia' en una especie de palacio navegante con sello de alta costura.

Este año, el yate ha entrado por primera vez en el mercado de alquiler. Quien quiera pasar una semana a bordo deberá desembolsar desde 480.000 euros, aunque también figura a la venta por 54 millones de euros. Una cifra acorde con una embarcación concebida como una pieza de diseño total, donde cada cubierta, cada textura y cada detalle parecen responder a una idea muy concreta.

Un interior inspirado en el "inframundo"

Según la descripción publicada por la agencia Ocean Independence, antes de iniciar la construcción se fijó un concepto para todo el proyecto: el inframundo. No entendido como un espacio oscuro o amenazante, sino como un universo elegante, poderoso y lleno de profundidad. Esa idea atraviesa todo el barco, desde los materiales hasta la iluminación y la evolución de los colores.

Uno de los salones principales del 'Regina d’Italia' / Ocean Independence

A bordo, los tonos azules son protagonistas. La paleta comienza con matices más claros y se va intensificando a medida que se asciende por las cubiertas, hasta alcanzar tonalidades más profundas. El azul se combina con maderas claras de roble y teca, pavimentos de teca envejecida, paneles pulidos y abundante mármol brasileño, un material habitualmente reservado para piezas de alta joyería.

El salón principal resume bien el carácter del barco: techos espejados, paneles de seda azul y una atmósfera que mezcla lujo contemporáneo con una cierta teatralidad italiana. En el comedor, la atención se concentra en una mesa Fornasetti, rodeada de sillas de respaldo alto tapizadas con estampado animal, una elección que conecta directamente con el imaginario visual de Dolce & Gabbana.

La suite principal del 'Regina d’Italia' / Ocean Independence

La suite del propietario ocupa la cubierta principal y está diseñada para impresionar. Cuenta con grandes ventanales del suelo al techo, techos espejados, dos baños de mármol y amplios vestidores revestidos con seda, terciopelo y astracán. Todo responde a una misma lógica: convertir la estancia a bordo en una experiencia visual, casi escénica.

Piscina, club de playa y gestos italianos

Los invitados disponen de cuatro camarotes en la cubierta inferior, dos con camas individuales y dos con cama doble, todos con baño privado de mármol y techos con espejos. Además, un camarote adicional situado en el puente puede utilizarse para huéspedes, para la tripulación o transformarse en sala de masajes.

La grifería es uno de los detalles más llamativos de yate / Ocean Independence

Uno de los detalles más singulares del 'Regina d’Italia' aparece en los baños y escaleras: una grifería de bronce inspirada en los gestos tradicionales de las manos italianas. No se trata de un adorno casual. Cada gesto es diferente y está vinculado al carácter del camarote donde se encuentra. El equipo de diseño llegó incluso a crear un libro completo con gestos icónicos de la cultura italiana como parte del proceso creativo.

Las zonas sociales fueron una prioridad desde el inicio del proyecto. El yate está pensado no solo para ser contemplado, sino para ser vivido. Sus salones y cubiertas buscan favorecer la conversación, el ocio y la convivencia, con espacios que invitan tanto al descanso como a la celebración.

La piscina en la cubierta superior / Ocean Independence

En la cubierta superior se encuentra uno de sus grandes reclamos: una piscina de siete metros revestida con mosaico de mármol, junto a un solárium con ocho tumbonas. De día funciona como una zona de relax abierta al mar; de noche, se transforma en un salón exterior. El barco también cuenta con gimnasio, club de playa y una plataforma fija de popa con acceso directo al agua.

El resultado es un megayate que no oculta la personalidad de su propietario. El 'Regina d’Italia' combina el lujo náutico italiano con una estética audaz, sofisticada y muy reconocible. Ahora, fondeado frente a Formentera, suma una nueva postal al paisaje de grandes embarcaciones que cada temporada navegan por Ibiza y las Pitiusas. Pero en este caso, el atractivo no está solo en sus dimensiones o en su precio: está en la sensación de estar ante un Dolce & Gabbana convertido en barco.