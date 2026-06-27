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LLama la atención: las diferencias entre los ayuntamientos de Ibiza sobre cómo van a aplicar la medida del Govern para construir VPL en rústico

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Redacción Ibiza

Las diferencias entre los ayuntamientos de Ibiza sobre cómo van a aplicar la medida de acogerse a las leyes del Govern para construir Vivienda de Precio Limitado en suelo rústico sobre áreas de transición. Los cuatro que pueden hacerlo, y que ya han aprobado su aplicación, están en estadios completamente diferentes. Vila ya tiene delimitadas los tres ámbitos de actuación y puede iniciar los estudios de detalle. Sant Josep tiene claro en qué zonas actuará y que va a elevar a diez años el mínimo de residencia en la isla para poder adquirir viviendas. Santa Eulària ha adelantado que el 100% de los edificado tendrá que tener alguna medida de protección, pero Sant Antoni aún no ha dado ningún detalle de cómo ni dónde aplicará la norma.

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La oleada de robos que denuncian comerciantes de Santa Eulària en los últimos meses, que les ha llevado incluso a crear un grupo de WhatsApp en el que se avisan cada vez que ven a una persona sospechosa y en el que cuentan los últimos robos sufridos. A este grupo se han sumado los responsables de unos 60 comercios y algunos aseguran que sufren hurtos prácticamente a diario.

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