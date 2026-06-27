LLama la atención: las diferencias entre los ayuntamientos de Ibiza sobre cómo van a aplicar la medida del Govern para construir VPL en rústico
Las diferencias entre los ayuntamientos de Ibiza sobre cómo van a aplicar la medida de acogerse a las leyes del Govern para construir Vivienda de Precio Limitado en suelo rústico sobre áreas de transición. Los cuatro que pueden hacerlo, y que ya han aprobado su aplicación, están en estadios completamente diferentes. Vila ya tiene delimitadas los tres ámbitos de actuación y puede iniciar los estudios de detalle. Sant Josep tiene claro en qué zonas actuará y que va a elevar a diez años el mínimo de residencia en la isla para poder adquirir viviendas. Santa Eulària ha adelantado que el 100% de los edificado tendrá que tener alguna medida de protección, pero Sant Antoni aún no ha dado ningún detalle de cómo ni dónde aplicará la norma.
La oleada de robos que denuncian comerciantes de Santa Eulària en los últimos meses, que les ha llevado incluso a crear un grupo de WhatsApp en el que se avisan cada vez que ven a una persona sospechosa y en el que cuentan los últimos robos sufridos. A este grupo se han sumado los responsables de unos 60 comercios y algunos aseguran que sufren hurtos prácticamente a diario.
- Investigan la muerte de un policía nacional en su piso de Ibiza
- Cazan una serpiente con un truco infalible en una casa de Ibiza : 'Les molesta mucho y salen
- Cuando la apuesta por la cuenta en un restaurante de Ibiza acaba en película de terror: 'Que alguien me ahogue en el agua
- Gracias, señor ladrón de Ibiza
- Muere el joven que se precipitó desde un séptimo piso en Ibiza
- Una moto atropella a un peatón cuando cruzaba el cinturón de ronda frente a Diario de Ibiza
- La Ibiza que cerró la persiana: los comercios más añorados de la isla
- Golpe a la conciliación laboral en Ibiza: pidió turno de mañana para cuidar a su hija y la Justicia avala la negativa de la empresa