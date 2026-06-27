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Lectura del Manifiesto por del Día Internacional del Orgullo LGTBIQA+

Lectura del Manifiesto por del Día Internacional del Orgullo LGTBIQA+ | A. S. E.

Lectura del Manifiesto por del Día Internacional del Orgullo LGTBIQA+ | A. S. E.

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Redacción Ibiza

El Ayuntamiento de Santa Eulària y el Consell de Ibiza han conmemorado este viernes el Día Internacional del Orgullo LGTBIQA+ con la lectura del manifiesto en la que han reiterado su compromiso con la defensa de los derechos de las personas LGTBIQA+, la igualdad, la no discriminación y el respeto a la diversidad.

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