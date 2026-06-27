El álbum
Lectura del Manifiesto por del Día Internacional del Orgullo LGTBIQA+
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El Ayuntamiento de Santa Eulària y el Consell de Ibiza han conmemorado este viernes el Día Internacional del Orgullo LGTBIQA+ con la lectura del manifiesto en la que han reiterado su compromiso con la defensa de los derechos de las personas LGTBIQA+, la igualdad, la no discriminación y el respeto a la diversidad.
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