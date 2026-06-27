Javier Tudela abre debate en Instagram sobre la realidad del turismo en Ibiza: "No quiero la Ibiza de las botellas y los reservados"

Ibiza vuelve a ser escenario de debate en redes sociales. Esta vez, no por una fiesta, un yate o una visita de famosos, sino por la reflexión de un influencer de viajes que, tras pasar unos días en la isla junto a su familia, ha compartido una valoración tan cariñosa como crítica: "Si tengo que valorar la isla tal y como la he vivido esta vez, le doy un 5".

El creador de contenido, que cuenta con más de 130.000 seguidores en Instagram, publicó un extenso mensaje acompañado de varias fotografías disfrutando de Ibiza junto a su mujer, la también influencer Marina Romero, y sus dos hijos, los pequeños Javier y Bianca.

En su publicación, el influencer reconoce que tiene "sentimientos encontrados" con la isla. Explica que se dedica a viajar, descubrir lugares y vivir nuevas experiencias, pero asegura que no quiere "mentir" ni vender una realidad que no ha vivido. Aunque destaca que el hotel elegido fue "un acierto absoluto", cómodo, familiar, con precio razonable y una experiencia "de 10", su impresión general de Ibiza en esta escapada ha sido mucho más fría.

"Y me duele decirlo, porque llevo viniendo muchísimos años. De hecho, mi hijo conoció Ibiza con apenas dos meses de vida. Le tengo un cariño enorme y precisamente por eso creo que hay cosas que deberían cambiar", escribió.

Uno de los puntos que más critica es la sensación de que determinados planes en la isla se han vuelto inaccesibles para muchos bolsillos. En su mensaje, pone como ejemplo el precio de una cerveza en una terraza del puerto, que puede alcanzar los 12 o 15 euros. También lamenta que, en algunos ambientes, parezca necesario contar con una reserva VIP o un presupuesto muy elevado para salir a tomar algo.

"Yo no quiero la Ibiza de las botellas y los reservados. Quiero la Ibiza auténtica, la de los mercadillos, la de Dalt Vila, la de los restaurantes de siempre, la de sentarte con tus hijos en una plaza y disfrutar del momento sin sentir que todo está pensado para un turismo de lujo", reflexionó.

El mensaje ha conectado con muchos usuarios que comparten esa percepción de una Ibiza cada vez más orientada al turismo de alto poder adquisitivo. Una seguidora le dio la razón y recordó que, aunque la isla le parece "preciosa" y conserva lugares mágicos como Benirràs, Cala d’Hort o es Vedrà, "hay que tener dinero". En su comentario, también aludió al precio de algunas discotecas, con entradas generales que, según señaló, pueden alcanzar los 300 euros.

Javier Tudela junto a sus dos hijos en Ibiza. / Captura Instagram

Pero la publicación también provocó respuestas de quienes quisieron reivindicar otra Ibiza, lejos de los beach clubs, los reservados y los yates. Una usuaria que se definió como ibicenca le recomendó planes como pasear por Santa Eulària, visitar Sant Joan, tomar algo en el Bar Anita, disfrutar de Santa Gertrudis, acudir a fiestas de pueblo con ball pagès, recorrer Dalt Vila, comprar bocadillos para descubrir calas o probar una paella o un bullit de peix en lugares tradicionales.

"Los beach clubs, las discotecas, los VIP y los yates también existen, sí, pero no es lo único que tenemos. Solo hay que buscar fuera de las redes para encontrarlo", escribió esta seguidora.

El influencer cerró su reflexión con un mensaje de afecto hacia la isla y con una advertencia que ha resumido buena parte del debate generado en redes: "Ojalá esta isla no pierda esa esencia. Porque cuando un destino deja de ser accesible para la mayoría, también corre el riesgo de perder parte de lo que lo hizo especial".

Según él mismo reconoce, su crítica no nace del rechazo, sino precisamente de lo contrario: quiere seguir volviendo a Ibiza muchos años más. Pero también quiere volver a encontrar esa isla auténtica que, asegura, le enamoró.