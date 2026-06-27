Ibiza declara la guerra a los ‘party boats’: “Haremos todo lo posible para impedirlos”

“No queremos party boats en la ciudad de Ibiza y haremos todo lo que esté en nuestra mano para impedirlos con la ley y las ordenanzas en la mano y en colaboración con la Guardia Civil, el Govern balear, Ports de Balears y Capitanía Marítima”. El Ayuntamiento de Ibiza se muestra contundente al abordar la situación de los barcos discoteca en el municipio y no oculta su deseo de acabar con este tipo de fiestas, aunque reconoce que impedirlas va más allá de su ámbito competencial. “Desde un punto de vista legal no podemos prohibir algo que sucede en el mar, ya que no tenemos competencias para legislar en el dominio marítimo”, señala.

Cabe recordar que el pasado 28 de octubre el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, ya expresó en declaraciones a Diario de Ibiza su rechazo a este tipo de actividades: “Lo que están generando los party boats es algo que no nos gusta y que no queremos ni los vecinos de Ibiza ni la mayoría de los turistas que vienen a la ciudad. Además, suelen ser personas que no tienen ningún compromiso social con Ibiza, generan mucha suciedad y provocan una enorme presión tanto en nuestro litoral como en nuestra ciudad”.

Un verano más sin el sistema de boyas ecológicas en Talamanca

Además, el alcalde indicó que, “en caso de que no estén listas las boyas ecológicas de Talamanca dentro de los plazos marcados, habrá que desarrollar medidas más contundentes, que pueden llegar incluso a su prohibición”. Sin embargo, pese al objetivo de contar este verano con el sistema de boyas ecológicas, destinado a proteger las praderas de posidonia oceánica, finalmente no ha sido posible. “El Gobierno central ha estado mareando la perdiz en este asunto y hace poco dijo que ahora tiene que ser el Govern balear quien las ejecute. Nos han hecho perder un tiempo de oro”, lamenta.

Ante esta situación, Ibiza explica las actuaciones que está llevando a cabo ante la ausencia de las boyas ecológicas: “Estamos incrementando los controles con presencia continua en la zona, vigilando e imponiendo sanciones cuando corresponde. Al final, al no tener competencias en el mar solo actuamos en tierra siguiendo las directrices que marcan las ordenanzas municipales y la ley en cuestiones relacionadas con residuos, actividades o el uso de infraestructuras”.

"Ya se han llevado a cabo dos controles potentes"

Aun así, el Consistorio recuerda que estos controles se realizan de forma coordinada con el resto de administraciones competentes. “Se trabaja conjuntamente tanto en la vigilancia de los fondeos como de los party boats, especialmente en lo relativo al embarque y desembarque de pasajeros, las actividades de chárter náutico ilegal —embarcaciones sin licencia que operan como si la tuvieran— y la gestión de los residuos que generan estas embarcaciones”, apunta el Ayuntamiento, que añade que recientemente “ya se han llevado a cabo dos controles potentes”.

Así, el litoral de Ibiza afronta un verano más marcado por la presión de los 'party boats' y los chárteres náuticos ilegales, en un contexto en el que la playa de Talamanca sigue sin el sistema de boyas ecológicas. Todo ello obliga, según el Ayuntamiento, a reforzar la coordinación entre las administraciones competentes para tratar de limitar el impacto de estas actividades sobre la costa del municipio.

La preocupación por este tipo de embarcaciones también ha llegado al sector del ocio nocturno. El pasado miércoles 24 de junio, la Asociación Empresarial de Ocio Nocturno Noches de Ibiza (AEON) reclamó al Govern balear, al Consell de Ibiza, a los ayuntamientos de la isla y a la Delegación del Gobierno que regulen la actividad de los party boats que operan en Ibiza y Formentera como “discotecas flotantes”, sin estar sometidos —según denuncia la patronal— a las mismas obligaciones que los establecimientos de ocio reglados.