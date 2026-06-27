Sant Rafel
EL CLO es el nuevo restaurante donde la noche se prolonga
El histórico y espectacular espacio de Clodenis inicia una nueva etapa
EL CLO es el nuevo proyecto gastronómico que abre sus puertas en Sant Rafel en Ibiza e inicia una nueva etapa en el espacio que durante años albergó a Clodenis, uno de los nombres más reconocidos de la gastronomía local.
Para el equipo de EL CLO, crear este proyecto nunca fue simplemente construir un lugar bonito. Fue dar forma a un espacio donde la gente se sintiera lo suficientemente cómoda como para quedarse más tiempo del esperado. Un lugar donde la experiencia puede empezar en la terraza, con un cóctel y algo fresco del raw bar, y evolucionar de forma natural hacia una cena, platos compartidos, conversaciones largas y momentos inesperados.
La llegada a EL CLO tiene precisamente ese primer ritmo: una terraza de entrada con raw bar y coctelería, pensada para abrir la noche sin prisa. Ostras, crudos, mariscos, bocados frescos y una barra que acompaña ese inicio más informal, más vivo y más espontáneo.
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