Sant Llorenç
Can Secret regresa con una carta que mira a su huerto
El restaurante del Agroturismo Safragell es ideal para quienes buscan una experiencia serena
Can Secret, el restaurante del Agroturismo Safragell, presenta durante el verano nuevas propuestas de su carta inspiradas en su propia huerta, en el producto de temporada y en la manera más auténtica de disfrutar de la isla.
Ubicado en una finca centenaria en Sant Llorenç, Can Secret se ha convertido en uno de los nuevos restaurantes de referencia en Ibiza para quienes buscan algo más que una comida o una cena y apuestan por una experiencia serena, elegante y profundamente conectada con el entorno. Su propuesta, definida como Cuina amb ànima, aboga por una gastronomía de proximidad, contemporánea y consciente, en la que la tierra, el mar y la temporada marcan el ritmo de cada elaboración.
Cada mes, Can Secret incorpora a su propuesta algunos platos y en esta ocasión su huerto cobra especial importancia en una carta en la que los vegetales son protagonistas. Sugerencias pensadas para celebrar el inicio del verano, compartir sin prisa y disfrutar de los sabores de la isla desde una mirada actual. Entre sus incorporaciones destacan el risotto de boletus y trufa fresca y la picaña madurada 60 días con parmesano, seta shimeji.
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