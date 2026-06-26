El Ayuntamiento de Ibiza duplica su apoyo a la Universitat Oberta per a Majors con 3.000 euros

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, y la concejala de Mayores, Sara Barbado, han firmado hoy un convenio de colaboración con José Serra Guasch, representante de la asociación de alumnos de la Universitat Oberta per a Majors (UOM). Gracias a este acuerdo, el Ayuntamiento de Ibiza duplica este año su aportación económica a la entidad, que alcanza los 3.000 euros.

La UOM impulsa distintos programas de desarrollo cultural de la Universitat de les Illes Balears en todas las Baleares. A través de estas iniciativas, la institución promueve el conocimiento y la cultura entre las personas mayores de 50 años con el objetivo de mejorar su calidad de vida.

El alcalde Rafael Triguero ha destacado el valor de entidades como la UOM y ha expresado su satisfacción porque el Ayuntamiento pueda apoyar actividades culturales, divulgativas y académicas dirigidas a las personas mayores del municipio.

Por su parte, José Serra Guasch ha agradecido la colaboración del Consistorio y ha reafirmado el compromiso de la asociación para continuar con el desarrollo de estas actividades en el municipio.