Tres formas distintas de vivir la música en Ibiza

Ushuaïa Ibiza reúne en los próximos días tres propuestas musicales con nombres destacados de la electrónica y la música latina. El sábado, ANTS ocupará el recinto con Andrea Oliva, Eats Everything, Manda Moor y The Menendez Brothers. La sesión forma parte de una temporada en la que el concepto vuelve a centrarse en el sonido, la pista de baile y la conexión con el público, con el house y el tech house contemporáneo como líneas principales.

El domingo comenzará la nueva residencia de Swedish House Mafia. Axwell, Sebastian Ingrosso y Steve Angello inician doce semanas consecutivas en la isla y presentan una propuesta visual desarrollada dentro de su era 3.0, inspirada en el brutalismo, la moda y la arquitectura contemporánea. Bea Sylvan y Jo Mills completarán el cartel de esta primera noche.

La programación continuará el martes con Ozuna, que cerrará su paso por Ibiza dentro de Una Aventura World Tour. El artista puertorriqueño llega tras varias actuaciones en Ushuaïa Ibiza y afronta su última fecha en la isla antes de continuar la gira por otros destinos. Alex Martini, PSM Kalash y Nico Aloisio acompañarán una cita pensada para despedir una serie breve de conciertos marcada por sus grandes éxitos, el ritmo urbano y la respuesta de sus seguidores.