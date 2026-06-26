Sergio Sancho, director de CAN Art Ibiza: «Este año percibo mucho interés en la feria»

CAN Art Ibiza afronta su quinto aniversario con «energía muy positiva», esa que lleva captando su fundador y director, Sergio Sancho, desde que puso sus pies en las Pitiusas hace diez días. «Este año veo mucho interés, prueba de ello es que hemos recibido más peticiones que otras ediciones para visitar la feria», asegura. Según sus estimaciones, solo este jueves pasarán por el Recinto Ferial de Ibiza «unas 1.500 personas», una cantidad nada desdeñable teniendo en cuenta que la primera jornada solo está abierta a coleccionistas, profesionales del sector del arte, representantes institucionales y personas ligadas al mundo de la cultura de las Pitiusas.

Mientras habla de las perspectivas y las novedades de esta quinta edición, Sancho mira hacia la entrada del recinto, pendiente de la llegada de la presidenta de Balears, Marga Prohens. Es la primera vez que visita esta feria boutique. «Coincidimos en ARCO y en otra feria en Mallorca y la invité a que descubriera CAN Art Ibiza en primera persona. Me dijo que vendría y ha cumplido», comenta satisfecho.

Que Prohens acuda a esta cita es una prueba evidente del respaldo del ejecutivo balear a esta iniciativa privada, pero ese apoyo se ha concretado, además, con el primer premio de adquisición que va a otorgar la institución autonómica junto a Es Baluard este mismo jueves. De hecho, el director del Museu d’Art Contemporani de Palma, David Barro, ya lleva un rato paseando por la feria a la búsqueda de las obras que comprará el Govern para que formen parte de la colección de Es Baluard o de otros espacios. «Estoy haciendo la selección de las piezas de arte en diálogo con la comisión de adquisición del museo», explica Barro, que va acompañado del secretario autonómico de Cultura y Deportes, Pedro Vidal.

La obra de Javier Ruiz en VETA by Fer Francés. / J.A. Riera

Otras entidades que otorgan premios de adquisición son «OD Hotels», y por primera vez, «la Fundación Nadine y Paradores de Turismo de España» que, adelanta Sancho, ya ha seleccionado tres obras de artistas de Mallorca, Grip Face, Ela Fidalgo y Pep Llambías, para que luzcan en el Parador de Ibiza, inaugurado este año. No son los únicos que respaldan este proyecto, también lo hacen Las Cicadas y CCA Andratx, que conceden premios de residencia para los artistas que este año se dan cita en CAN Art Ibiza.

En esta quinta edición, comisariada, una vez más , por Saša Bogojev, participan 38 galerías, de las que más del 60% son internacionales, de Europa, América y Asia. La pintura es el lenguaje predominante, pero también hay mucha escultura, además de fotografía, cerámica, piezas textiles y videoarte. Como en 2025, hay cabida, con CAN Design, para propuestas centradas en la decoración y el diseño.

Artistas de renombre y nuevas generaciones

La feria conjuga a voces emergentes del arte contemporáneo con artistas con una trayectoria consolidada como «Leonora Carrington, pionera en la reinterpretación feminista del surrealismo; Erwin Wurm, referente internacional de la escultura conceptual; Mario Testino, reconocido fotógrafo de moda; o Stefan Brüggemann, protagonista de la última exposición del MACE y autor de la escultura pública ‘Hashtag’, que se inauguró hace unos días en sa Punta des Molí, en Sant Antoni.

A todos ellos y también a Hamish Fulton, considerado como uno de los principales artistas de land art británicos, los cita el fundador de CAN Art Ibiza como «los nombres más top de esta quinta edición».

La obra de Fulton se puede contemplar, en diálogo con la de Alain Urrutia, Juan Uslé y Chema López, en la galería 1 Mira Madrid, que acude por segunda vez a la cita promovida por Sancho. «El año pasado la experiencia fue positiva, conocimos a mucha gente nueva. Lo bueno de esta feria es el entorno en el que se realiza, que es paradisíaco, y por otra parte, su calidad y sus dimensiones pequeñas, que permitan que se pueda ver en un par de horas», comenta su propietario y director, Mira Bernabéu.

Una galería fiel a CAN Art Ibiza es VETA by Fer Francés, que ha participado en todas las ediciones. «Ha habido años mejores y peores pero, en general, nos ha ido bien. Aquí, con los residentes extranjeros, hay buen mercado», reconoce Eloy Molanes, coordinador de este espacio expositivo madrileño. Este año, VETA ha decidido dedicar todo su espacio a un solo artista, Javier Ruiz, un pintor figurativo nacido en La Carolina, en Jaén. Molanes muestra sus cuadros, donde abundan las flores y las referencias a la historia del arte y a los creadores que admira.

Muy cerca está Georgina Pounds Gallery, una nueva galería abierta en febrero de 2026 en la colonia Roma Norte de Ciudad de México durante la Art Week. Su propietaria, junto a algunos de los artistas que exponen en su espacio, como Rafaela de Ascanio y Federico Cartas, están en este momento en el estand, que aúna esculturas, cerámicas y pinturas. Blanca Espasa, mánager de la galería, y el propio Cartas explican que Georgina Pounds llevaba tiempo siguiendo la feria ibicenca y tenía ganas de participar en el proyecto. «Admiramos el trabajo que se hace aquí. CAN Art tiene un aura internacional muy magnética y Ibiza es espectacular», apunta Espasa justo antes de que acceda a la feria Prohens, seguida por una comitiva de representantes políticos. Entre ellos están el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí; la consellera de Cultura, Sara Ramón; el director insular del ramo, Miquel Costa; el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero; y las concejalas de Cultura de Vila y Sant Antoni, Carmen Domínguez y Eva Prats. Les acompaña Sancho, que ejerce de guía.

Sergio Sancho. / J.A. Riera

Comienzan la visita por Gathering, una galería con sede en Londres, Colonia y, desde hace tres veranos, Ibiza. Allí pueden admirar, entre otras, las obras de Brüggemann.

Recorren, uno por uno, todos los espacios, hablando con galeristas y artistas, como el creador toledano afincado en Ibiza Antonio Villanueva, que participa en el Programa OFF; o la mallorquina Ela Fidalgo, que muestra ella misma a los representantes políticos sus obras textiles. Forman parte de ‘Sistema Blando II’, «una investigación escultórica sobre el cuerpo como archivo afectivo», que exhibe en el espacio de la galería madrileña Marc Bibiloni.

Por el camino, se encuentran también con Carlota Álvarez Basso, gestora cultural y jefa de Relaciones Institucionales del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. «Aquí he venido a título personal. La primera impresión está siendo muy positiva, hay buenas obras, buenas galerías y el montaje es elegante, creo que volveré», asegura.

La que también tiene intención de repetir es Prohens. «La verdad es que estoy gratamente sorprendida por el nivel de la feria. Me alegro de haber reactivado en esta legislatura el apoyo al arte contemporáneo a través de Es Baluard con la compra de piezas artísticas. Lo hicimos ya en Art Cologne y ahora en CAN Art Ibiza como forma de apoyar la cultura, a las galerías y a los artista», explica.

Al final del trayecto anuncian las tres obras que adquirirá el Govern, son de Hamish Fulton, Chema López y de Ela Fidalgo.