Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Suelo rústico en IbizaCarles TurRobos en Santa EulàriaPlanes fin de semana
instagramlinkedin

Animales

Reptil contra reptil en Ibiza: una tortuga se merienda una culebra de herradura

El captor de la serpiente recomienda meterlas en el congelador como método para sacrificarlas

Dieta mediterránea: un hombre caza serpientes y las congela para dárselas de comer a sus tortugas

Dieta mediterránea: un hombre caza serpientes y las congela para dárselas de comer a sus tortugas

DI

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Fernando de Lama

Fernando de Lama

Ibiza

Reptil come reptil. Un vecino de Sant Josep ha grabado una escena poco habitual en su terreno: una de sus tortugas de tierra alimentándose de una culebra de herradura, una de las especies invasoras que más preocupa en Ibiza por su impacto sobre la lagartija pitiusa.

En las imágenes puede verse cómo la tortuga tira con su pico del cuerpo de la serpiente. Eso sí, el vecino aclara que el mérito cinegético no es de la tortuga. «A la velocidad que se mueve cada una podrás entender que no las caza. Se las he dado de las que cazo yo», explica.

El vecino asegura que captura las serpientes con trampas instaladas en su terreno y que después las introduce en un bote cerrado antes de meterlas en el congelador. «Es un método que me parece menos cruel que cortarles la cabeza o aplastársela, como hacen algunos. Como son animales de sangre fría, se quedan dormidas», señala.

Según relata, en los últimos tiempos ha encontrado numerosos ejemplares en la finca. «En una ocasión, al mover unos palés de obra apareció una culebra enorme, ancha como mi muñeca, que además estaba hinchada como si hubiera comido algo grande, aunque la mayoría son pequeñas», cuenta.

Plaga de serpientes

La captura de serpientes de herradura está permitida en las islas dentro de las medidas de control de esta especie invasora, que amenaza a la lagartija pitiusa, uno de los reptiles más emblemáticos de Ibiza y Formentera.

Noticias relacionadas y más

Las campañas, coordinadas por el Cofib del Govern balear, han repartido trampas por los municipios de Ibiza, aunque la expansión de las serpientes por la isla sigue siendo una de las principales preocupaciones ambientales de los últimos años.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents