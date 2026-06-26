Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Suelo rústico en IbizaCarles TurRobos en Santa EulàriaPlanes fin de semana
instagramlinkedin

Pleno del Consell

Acuerdo para reforzar la persecución de las fiestas ilegales en Ibiza

Elena López, portavoz del PSOE: "La isla ha derivado a un monocultivo del lujo, la fiesta y el postureo"

Unos asistentes abandonan la fiesta multitudinaria celebrada hace dos semanas en una mansión de Buscastell.

Unos asistentes abandonan la fiesta multitudinaria celebrada hace dos semanas en una mansión de Buscastell. / Jerónimo Marín

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Josep Àngel Costa

Josep Àngel Costa

Ibiza

Todos los grupos políticos del Consell han acordado este viernes reforzar las medidas, junto a los ayuntamientos de la isla, para combatir las fiestas ilegales en viviendas o en establecimientos que no cuentan con la autorización pertinente. A este respecto, el vicepresidente del Consell, Mariano Juan, ha avanzado que el Consell ya ha pedido una mayor financiación para el plan de choque contra el intrusismo a través del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) del Govern.

El pleno del Consell ha debatido sendas mociones del PSOE y Unidas Podemos (UP) para combatir la oferta ilegal y poner límites a un exceso que ha convertido a la isla "en una enorme sala de fiestas". "Ibiza ha derivado a un monocultivo del lujo, la fiesta y el postureo", ha sentenciado la portavoz socialista, Elena López.

Así, la oposición socialista reclamaba que no se concedan más licencias para discotecas, mientras que el conseller de UP, Óscar Rodríguez, también pedía que se acabara con "actividades de discoteca dentro de los hoteles".

Las diferentes propuestas de ambas mociones se han votado por separado y tanto el equipo de gobierno como Vox han votado a favor de defender un modelo que "no incremente la capacidad destinada al ocio de gran formato" y refuerce la lucha contra las fiestas clandestinas. Por contra, el vicepresidente, Mariano Juan, ha reprochado que la oposición de izquierdas propusiera actuar contra los empresarios legales y los "mezclara con la oferta ilegal".

"Tenemos suficiente ocio"

"El ocio genera impacto económico, no solo malos efectos, y no queremos que desaparezca la oferta legal", ha subrayado Juan. Respecto a la petición de frenar la creación de nuevas salas de fiesta, ha recordado que los planeamientos urbanísticos de Vila, Santa Eulària, Sant Antoni y Sant Joan ya prohíben expresamente la concesión de nuevas licencias.

Igualmente, el vicepresidente del Consell ha subrayado que el Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos (PIAT), actualmente en elaboración, ya prevé fijar límites a la apertura de nuevos locales de fiesta. "Ya tenemos suficiente ocio, sobre todo en las zonas en las que está concentrado y donde lo vamos a encapsular", ha subrayado.

Noticias relacionadas y más

La propuesta de Unidas Podemos también instaba al Consell a inspeccionar los aforos de discotecas y los hoteles que ofrecen esta actividad. No obstante, Juan ha señalado que no podía aceptarse ese punto porque la institución insular carece de estas competencias, que corresponden a los ayuntamientos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Investigan la muerte de un policía nacional en su piso de Ibiza
  2. Cazan una serpiente con un truco infalible en una casa de Ibiza : 'Les molesta mucho y salen
  3. Cuando la apuesta por la cuenta en un restaurante de Ibiza acaba en película de terror: 'Que alguien me ahogue en el agua
  4. Gracias, señor ladrón de Ibiza
  5. Muere el joven que se precipitó desde un séptimo piso en Ibiza
  6. Una moto atropella a un peatón cuando cruzaba el cinturón de ronda frente a Diario de Ibiza
  7. La Ibiza que cerró la persiana: los comercios más añorados de la isla
  8. Golpe a la conciliación laboral en Ibiza: pidió turno de mañana para cuidar a su hija y la Justicia avala la negativa de la empresa

Acuerdo para reforzar la persecución de las fiestas ilegales en Ibiza

Rosa Márquez, venezolana en Ibiza: “Estoy consternada, como si se me hubiera muerto alguien”

Rosa Márquez, venezolana en Ibiza: “Estoy consternada, como si se me hubiera muerto alguien”

El personal de las ambulancias en Ibiza ya tiene un poco más claro su futuro laboral: desconvocada la huelga indefinida

El personal de las ambulancias en Ibiza ya tiene un poco más claro su futuro laboral: desconvocada la huelga indefinida

Projecte Mut pone banda sonora este sábado a las fiestas de Ca n'Escandell en Ibiza

Projecte Mut pone banda sonora este sábado a las fiestas de Ca n'Escandell en Ibiza

Récord de uso del transporte público en Ibiza mientras baja el tráfico por primera vez en siete años

Récord de uso del transporte público en Ibiza mientras baja el tráfico por primera vez en siete años

La Policía de Sant Josep aborda un barco que navegaba por Ibiza para parar una agresión machista

La Policía de Sant Josep aborda un barco que navegaba por Ibiza para parar una agresión machista

El cardiólogo de Ibiza Jorge Raúl Castro Dorticós asegura que una consulta preventiva es la herramienta más eficaz para evitar infartos e ictus

El cardiólogo de Ibiza Jorge Raúl Castro Dorticós asegura que una consulta preventiva es la herramienta más eficaz para evitar infartos e ictus

Formentera habilita un nuevo servicio para los usuarios de s'Estany des Peix

Formentera habilita un nuevo servicio para los usuarios de s'Estany des Peix
Tracking Pixel Contents