Acuerdo para reforzar la persecución de las fiestas ilegales en Ibiza

Todos los grupos políticos del Consell han acordado este viernes reforzar las medidas, junto a los ayuntamientos de la isla, para combatir las fiestas ilegales en viviendas o en establecimientos que no cuentan con la autorización pertinente. A este respecto, el vicepresidente del Consell, Mariano Juan, ha avanzado que el Consell ya ha pedido una mayor financiación para el plan de choque contra el intrusismo a través del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) del Govern.

El pleno del Consell ha debatido sendas mociones del PSOE y Unidas Podemos (UP) para combatir la oferta ilegal y poner límites a un exceso que ha convertido a la isla "en una enorme sala de fiestas". "Ibiza ha derivado a un monocultivo del lujo, la fiesta y el postureo", ha sentenciado la portavoz socialista, Elena López.

Así, la oposición socialista reclamaba que no se concedan más licencias para discotecas, mientras que el conseller de UP, Óscar Rodríguez, también pedía que se acabara con "actividades de discoteca dentro de los hoteles".

Las diferentes propuestas de ambas mociones se han votado por separado y tanto el equipo de gobierno como Vox han votado a favor de defender un modelo que "no incremente la capacidad destinada al ocio de gran formato" y refuerce la lucha contra las fiestas clandestinas. Por contra, el vicepresidente, Mariano Juan, ha reprochado que la oposición de izquierdas propusiera actuar contra los empresarios legales y los "mezclara con la oferta ilegal".

"Tenemos suficiente ocio"

"El ocio genera impacto económico, no solo malos efectos, y no queremos que desaparezca la oferta legal", ha subrayado Juan. Respecto a la petición de frenar la creación de nuevas salas de fiesta, ha recordado que los planeamientos urbanísticos de Vila, Santa Eulària, Sant Antoni y Sant Joan ya prohíben expresamente la concesión de nuevas licencias.

Igualmente, el vicepresidente del Consell ha subrayado que el Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos (PIAT), actualmente en elaboración, ya prevé fijar límites a la apertura de nuevos locales de fiesta. "Ya tenemos suficiente ocio, sobre todo en las zonas en las que está concentrado y donde lo vamos a encapsular", ha subrayado.

La propuesta de Unidas Podemos también instaba al Consell a inspeccionar los aforos de discotecas y los hoteles que ofrecen esta actividad. No obstante, Juan ha señalado que no podía aceptarse ese punto porque la institución insular carece de estas competencias, que corresponden a los ayuntamientos.