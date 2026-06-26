Récord de uso del transporte público en Ibiza mientras baja el tráfico por primera vez en siete años

El uso del transporte público en Ibiza alcanzó en 2025 su máximo histórico desde que existen registros, con 7,42 millones de desplazamientos, mientras que el tráfico en la red viaria de la isla descendió un 4,2% respecto a 2024, lo que supone la primera caída registrada en los últimos siete años, según el análisis realizado por el Observatorio de Sostenibilidad de Ibiza & Formentera Preservation a partir de los datos publicados en el Portal de Transparencia del Consell de Ibiza.

Durante el pasado año se contabilizaron 7,42 millones de viajes en autobús público, frente a los 7,32 millones de 2024, lo que representa un incremento del 1,4% y la cifra más elevada desde el inicio de la serie histórica en 2017. Al mismo tiempo, la intensidad media diaria del tráfico descendió hasta los 11.015 vehículos, un 4,2% menos que el año anterior.

La tasa de uso del transporte público se situó en 45,2 viajes por habitante en 2025, prácticamente sin variación respecto a los 45,3 registrados en 2024. No obstante, supone un incremento del 44,5% en comparación con 2022, año en el que se implantó la gratuidad del servicio para todas las personas usuarias.

Los datos de tráfico recogidos en el Informe de Sostenibilidad de Ibiza 2025 reflejan también un descenso de la movilidad por carretera. Se trata de la primera reducción desde el inicio de la serie disponible, correspondiente al periodo 2018-2025. Además de la disminución de la intensidad media diaria, la movilidad medida mediante el indicador de vehículos-kilómetro pasó de 783,7 millones de vehículos-kilómetro al año en 2024 a 781,1 millones en 2025.

Desde el Observatorio señalan que esta ligera reducción del tráfico podría estar vinculada con la entrada en vigor de la Ley 5/2024 de control de la afluencia de vehículos a la isla de Ibiza para la sostenibilidad turística. No obstante, consideran que será necesario seguir analizando la evolución de los indicadores en los próximos años para evaluar el impacto y alcance real de esta medida.

La coordinadora del Observatorio de Sostenibilidad de Ibiza, Elisa Langley, considera que "el aumento del uso del transporte público es una noticia positiva porque contribuye a reducir la dependencia del vehículo privado, favorece un uso más eficiente de las infraestructuras y ayuda a disminuir las emisiones asociadas a la movilidad". Además, señala que "ser conscientes de la importancia de descarbonizar nuestra huella en el transporte supone una mejora ambiental para la isla y también una mayor fluidez en la red viaria".

El Observatorio también valora positivamente los primeros datos de la temporada 2026 anunciados por el conseller de Movilidad del Consell de Ibiza, Mariano Juan, que reflejan un incremento del 30% en el número de personas usuarias del autobús durante la primera quincena de junio respecto al mismo periodo del año pasado. Langley confía en que este aumento del uso del transporte público se traduzca en una reducción del número de vehículos en las carreteras, aunque recuerda que "a pesar del descenso puntual de 2025 en la serie histórica, la evolución a largo plazo muestra una tendencia creciente".

En este contexto, Langley destaca que "utilizar transportes colectivos, desplazarse en bicicleta o incluso caminar distancias cortas en lugar de utilizar el coche para trayectos muy breves son ejemplos que favorecen un cambio de conciencia y contribuyen al bien común".

Opciones viables para cambiar hábitos

Por su parte, la directora de Ibiza & Formentera Preservation, Inma Saranova, anima a la ciudadanía a mejorar sus hábitos de movilidad, aunque recuerda que la responsabilidad no puede recaer únicamente sobre quienes utilizan el vehículo privado. "Son precisamente los y las trabajadoras, que muchas veces dependen del coche por no disponer de una alternativa pública suficientemente frecuente o conectada, quienes sufren un modelo que aún no es completamente eficiente para garantizar la movilidad sostenible. No podemos pedir a la gente que cambie hábitos si primero no le damos opciones viables", afirma.

Saranova considera además que "la transición debe enfatizar cambios muy significativos en el modelo de movilidad para que la opción más sostenible sea también la opción fácil", lo que, según explica, implicaría a corto plazo convertir los aparcamientos disuasorios en verdaderos sistemas park & ride con lanzaderas y control; a medio plazo, continuar cerrando tramos críticos de la red ciclista interurbana y los accesos a playas; y, a más largo plazo, consolidar nodos intermodales y mejorar los datos para gestionar mejor los flujos.

Más vehículos eléctricos

El Informe de Sostenibilidad de Ibiza 2025 también refleja cambios en el parque móvil de la isla. Durante el pasado año se matricularon 8.016 vehículos, un 20,45% más que en 2024. El mayor incremento correspondió a los turismos, con 4.679 matriculaciones, la cifra más elevada de los últimos diez años.

La evolución por tipo de combustible muestra, según el Observatorio, una aceleración de la transición hacia tecnologías de movilidad más sostenibles. Entre 2024 y 2025 aumentaron las matriculaciones de vehículos híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, mientras que los vehículos de gasolina y diésel continuaron perdiendo peso relativo. En 2025, estos vehículos de bajas emisiones representaron conjuntamente el 31,82% del total de matriculaciones, frente al 3% registrado en 2018.

No obstante, Saranova advierte: "No debemos confundir sostenibilidad con una simple sustitución de motores. La electrificación reduce emisiones directas y contaminación local, pero si mantenemos el mismo volumen de vehículos, la misma presión sobre el territorio, el mismo consumo de espacio público y la misma dependencia del coche privado, estaremos cambiando la tecnología sin transformar el modelo". En este sentido, añade que "la prioridad debe ser reducir desplazamientos innecesarios, reforzar el transporte público, facilitar la movilidad activa y compartida, y reservar el vehículo eléctrico para aquellos usos donde realmente sea necesario".