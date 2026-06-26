El personal de las ambulancias en Ibiza ya tiene un poco más claro su futuro laboral

Después de innumerables desencuentros, denuncias y cruce de reproches, el personal de las ambulancias de la empresa pública Gsaib, que depende del Govern balear, anuncia ahora que desconvoca la huelga indefinida que tenía previsto iniciar a partir del próximo lunes, 29 de junio. La decisión la toman, apuntan desde el sindicato UGT, después del "acercamiento" de las posturas que han logrado el comité de huelga y la empresa en una reunión en el Tamib, en la que "varios acuerdos han posibilitado la desconvocatoria de las movilizaciones".

"En el día de hoy y después de haberse reunido en diferentes ocasiones a lo largo de la semana, tiempo que se dieron las partes para buscar acercamientos, en sede Tamib se han cerrado nuevos acuerdos que han posibilitado la desconvocatoria de las movilizaciones previstas", apuntan desde el sindicato en un comunicado.

Entre los acuerdos, destacan un anticipo de 150 euros por trabajador para "su abono el primer mes mientras se regulariza el concepto de dietas en nómina de forma ordinaria". También recibirán, añaden, una cantidad en "concepto de dietas para el personal que realiza turnos de 12 o 24 horas con carácter retroactivo desde el 1 de enero 2026".

Abonos y trienios

En la reunión se ha acordado además la "actualización, revisión y abono de los atrasos de los trienios" y el abono "del 2,9% en aplicación de sentencia y pago correspondientes atrasos". También se ha decidido que la "adaptación retributiva a la DA15", que hace referencia a la aplicación y actualización de los salarios y complementos del personal público adscrito al sector instrumental de la Administración autonómica balear, "se realizará tomando como referencia el 31/12/2025 para concepto insularidad, estipulando topes en el número de horas nocturnas, domingos o festivos, abonándose su exceso a precio de las tablas retributivas para el personal del SAMU 061, hasta la implantación de la nueva RLT, ahora si real y negociada".

Una trabajadora de las ambulancias porta un cartel en una de las últimas protestas. / Marcelo Sastre / Marcelo Sastre

Por último, y según siempre UGT, las dos partes han pactado "una RLT real de todos los puestos de trabajo y sus complementos retributivos sujeta a los trámites administrativos, legales y presupuestos oportunos para su aprobación e implantación", así como el inicio del "procedimiento de reclamación de nóminas, implantándose a partir de la siguiente".

Por otro lado, explican que se ha establecido que los conceptos variables que excedan de la planificación, "serán aplicados conforme las tablas retributivas del SAMU 061".

"Las partes han llegado a acuerdos en todos los puntos que originaron la convocatoria de huelga planteada, lo que ha posibilitado su desconvocatoria" detallan desde la UGT. Aunque desde el comité de huelga advierten de que "no basta con cerrar acuerdos en sede Tamib con la parte social, también hay que cumplirlos o volveremos a estar en el punto de partida, e instan a este Govern a demostrar con hechos la voluntad de solucionar los problemas de verdad".

"Estamos satisfechos con los acuerdos cerrados, pero esperamos que no tengamos que volver a movilizarnos por este tema y que la administración cumpla lo acordado", finaliza la nota del sindicato.