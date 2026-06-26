Pelayo Díaz aterriza en la isla junto a Vidu, su perro, y su ex, Andy Mc Dougall: "¿Ustedes no veranean en Ibiza?"

Pelayo Díaz ya está en Ibiza. Como cada año, el estilista e influencer ha aterrizado en la isla junto a su inseparable perrito Vidu y a su exmarido y ahora gran amigo, el empresario argentino Andy Mc Dougall, con quien mantiene una estrecha relación tras su separación.

La llegada no ha pasado desapercibida para sus seguidores. Pelayo y Vidu compartieron en Instagram una serie de imágenes "padre e hijo" frente al aeropuerto, recién llegados a la isla, acompañadas de una frase muy en su estilo: "Ah, ¿que ustedes no veranean en Ibiza?".

Andy y Vidu amaneciendo en la isla / Captura Instagram

Desde entonces, el influencer ha ido mostrando algunas pinceladas de sus vacaciones pitiusas. En las últimas horas, tanto Pelayo como Andy han publicado fotos y vídeos de su descanso en la isla, con planes que combinan mar, sol y mucho disfrute veraniego.

Este viernes por la tarde, el grupo disfrutó de una jornada en yate por aguas de Formentera, donde también se animaron a jugar con una tabla de surf eléctrica eFoil, una de las actividades náuticas más de moda entre quienes buscan una experiencia diferente sobre el mar.

Pelayo y su amigo Marto en el eFoil / Captura Instagram

Vidu y Andy ya habían estado de paseo por Ibiza a finales de mayo, aunque entonces lo hicieron sin Pelayo. Ahora, el estilista se suma al plan y convierte la escapada en una nueva estampa de verano compartida con sus seguidores.

Con su llegada, Pelayo Díaz se suma a la lista de rostros conocidos que eligen Ibiza y Formentera para desconectar, disfrutar del mar y alimentar sus redes sociales con imágenes de vacaciones, lujo discreto y momentos pensados para no pasar inadvertidos.