El Parador de Ibiza incorporará tres obras de artistas baleares adquiridas en CAN Art Ibiza: así son las piezas seleccionadas

Paradores de Turismo ha participado por primera vez en CAN Art Fair Ibiza con la creación de un premio de adquisición destinado a incorporar obras de artistas vinculados a Baleares a su colección artística. Las piezas seleccionadas se exhibirán en el Parador de Ibiza-Dalt Vila.

El galardón, entregado durante la jornada inaugural de la feria, ha distinguido obras de tres artistas mallorquines: Ela Fidalgo, Grip Face-David Oliver y Pep Llambías. Sus creaciones pasarán a formar parte de la colección de arte de Paradores, integrada por más de 10.000 piezas distribuidas por toda la red de establecimientos de la cadena hotelera pública.

La iniciativa se enmarca en la quinta edición de CAN Art Fair Ibiza, que se celebra del 25 al 28 de junio en el recinto ferial FECOEV, coincidiendo con la Ibiza Art Week. Con este reconocimiento, Paradores se incorpora al programa de adquisiciones de la feria y refuerza su apuesta por el arte contemporáneo y por la difusión del talento artístico balear.

Ela Fidalgo. Cuerpos en el tiempo, almas sin nombre, 2025. Tejido cosido a mano, guata y bordado. 300 x 220 cm. / Paradores

Obras seleccionadas

Una de las obras seleccionadas es 'Cuerpos en el tiempo, almas sin nombre', de Ela Fidalgo, una pieza realizada en 2025 con tejido cosido a mano, guata y bordado, de 300 por 220 centímetros. Fidalgo, nacida en 1993, desarrolla un lenguaje propio a partir del uso de textiles, bordados y técnicas mixtas, con los que explora la condición humana desde una perspectiva emocional y figurativa. Su obra, marcada por la imperfección como motor creativo, forma parte de colecciones como la Fundación María Cristina Masaveu Peterson y la Fundación Mario Losantos, y ha sido expuesta en galerías e instituciones europeas.

Grip Face David Oliver. Disfraz de un verano neoliberal (Num 9), 2020. Resina y terciopelo. 78 x 34 x 11 cm. / Paradores

También se incorporará a la colección 'Disfraz de un verano neoliberal (Num 9)', de Grip Face-David Oliver, una obra de 2020 realizada en resina y terciopelo, con unas dimensiones de 78 por 34 por 11 centímetros. El artista, nacido en 1989, trabaja desde una estética vinculada al punk, el anime y la gráfica urbana. Su producción reflexiona sobre la identidad en la era digital mediante máscaras, alter egos y símbolos generacionales. Ha intervenido espacios públicos y desarrollado proyectos editoriales, y su obra se ha mostrado en ciudades como Seúl, París, Bilbao y Madrid. Entre sus proyectos recientes destaca su exposición en la Fundación Miró Mallorca, entre 2025 y 2026, así como residencias artísticas como la realizada en el MuseumsQuartier de Viena.

Pep Llambías. BRUME, 2021. Instalación. Acero, neón luminoso y plástico, 100 x 10 x 14 cm. / Paradores

La tercera obra adquirida es 'BRUME', de Pep Llambías, una instalación de 2021 realizada en acero, neón luminoso y plástico, de 100 por 10 por 14 centímetros. Llambías, nacido en 1954, cuenta con una larga trayectoria en el ámbito de la escultura, la instalación y la poesía visual. Su trabajo se centra en el lenguaje, la luz y el simbolismo, y está presente en colecciones como las de la Fundación La Caixa, Es Baluard, Basma Al Sulaiman Museum, en Yeda, la Colección Jumex, en México, y la Colección Coca-Cola. El artista ha expuesto de forma individual en espacios internacionales como Studio Trisorio, en Nápoles y Roma.

Recorrido expositivo del Parador de Ibiza

Paradores explica que las obras seleccionadas se integrarán en el recorrido expositivo del Parador de Ibiza-Dalt Vila, donde contribuirán a ampliar el proyecto artístico del establecimiento. Desde su apertura, el Parador ibicenco ha impulsado una propuesta basada en la idea del hotel como un espacio museístico vivo, en el que conviven diferentes lenguajes artísticos y sensibilidades contemporáneas.

La incorporación de estas piezas permitirá reforzar el vínculo del Parador con el tejido cultural de las Islas Baleares y completar el relato artístico del establecimiento con obras de creadores baleares con proyección y reconocimiento. Según la compañía, las piezas destacan por sus planteamientos conceptuales, sus procesos creativos y su capacidad para generar lecturas sobre el territorio, la identidad y la contemporaneidad.

Con esta primera participación en CAN Art Fair Ibiza, Paradores amplía una de las colecciones corporativas más importantes de España y consolida sus establecimientos como espacios de difusión artística abiertos tanto a viajeros como a visitantes. CAN Art Fair Ibiza celebra este año su quinto aniversario como una de las citas culturales destacadas del verano en Baleares. La feria reúne en FECOEV a galerías y artistas nacionales e internacionales en el marco de la Ibiza Art Week.