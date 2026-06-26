Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Edificación en IbizaMédicos históricosAtropello en IbizaPlanes fin de semana
instagramlinkedin

El álbum

Una nueva protesta de los trabajadores de Cruz Roja

Una nueva protesta de los trabajadores de Cruz Roja | USO

Una nueva protesta de los trabajadores de Cruz Roja | USO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Ibiza

Una veintena de trabajadores de Cruz Roja en Ibiza y Formentera se han vuelto a manifestar este jueves frente a la sede de esta ONG en Vila, en la avenida de España, justo al lado del Consell. Para exigir la negociación de un convenio autonómico propio y unas condiciones laborales acordes al coste de vida en las islas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents