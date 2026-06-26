El álbum
Una nueva protesta de los trabajadores de Cruz Roja
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Una veintena de trabajadores de Cruz Roja en Ibiza y Formentera se han vuelto a manifestar este jueves frente a la sede de esta ONG en Vila, en la avenida de España, justo al lado del Consell. Para exigir la negociación de un convenio autonómico propio y unas condiciones laborales acordes al coste de vida en las islas.
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