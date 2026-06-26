El movimiento de Vibra Hotels que marca el futuro del turismo en Ibiza

Vibra Hotels ha dado un nuevo paso en su hoja de ruta hacia un turismo más responsable en Ibiza. La compañía reunió a cerca de 250 profesionales entre directivos, mandos intermedios y embajadores corporativos en una jornada celebrada en el auditorio de Caló de s’Oli, un encuentro concebido para reforzar el papel de las personas en la transformación sostenible de la cadena.

La cita sirvió para activar una nueva etapa de crecimiento basada en tres ideas que marcarán el futuro inmediato de la organización: confianza, reconocimiento y conocimiento. Tres conceptos que resumen una forma de entender la gestión hotelera en la que la sostenibilidad ya no se plantea como un objetivo aislado, sino como una manera de trabajar, decidir y relacionarse con el entorno.

Durante la apertura, el CEO de Vibra Hotels, Antonio Domenech, trasladó a los asistentes un mensaje claro sobre el momento que vive el sector turístico y sobre las nuevas expectativas de clientes, empleados y sociedad. “El entorno, las personas y la transparencia han pasado a ocupar un lugar central”, destacó ante los equipos de la compañía.

El encuentro se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Vibra 2026, una estrategia que amplía la cultura de calidad desarrollada durante años por la cadena y la conecta con una visión más global basada en criterios ESG, es decir, ambientales, sociales y de buen gobierno. En un destino como Ibiza, donde el equilibrio entre actividad turística, territorio y comunidad resulta cada vez más importante, este enfoque refuerza la voluntad de la compañía de avanzar hacia un modelo con impacto positivo.

Las personas como motor del cambio

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue el reconocimiento a los embajadores y responsables de objetivos estratégicos. Estas figuras tienen un papel esencial en la implantación real del plan, ya que actúan como enlace entre la estrategia corporativa y el día a día de los hoteles.

Durante el acto se entregaron las insignias que identifican a los responsables de las áreas de Medioambiente, Cliente y Valores. Con este gesto, Vibra Hotels quiso reforzar su visibilidad dentro de los equipos y reconocer su labor como impulsores del cambio, referentes internos y transmisores de la cultura corporativa.

El equipo de embajadores de clientes de Vibra Hotels. / Vibra Hotels

La directora Corporativa de Vibra Hotels, Silvia Álvarez, puso el foco en la importancia de convertir la sostenibilidad en una práctica compartida por toda la organización. “La sostenibilidad no se construye únicamente a través de un plan o unos indicadores. Se construye a través de las personas, porque son ellas quienes convierten las estrategias en acciones y las acciones en hábitos”, señaló.

Este mensaje conecta con uno de los grandes retos del sector hotelero: pasar del compromiso declarado a la acción diaria. La transformación sostenible exige inversiones, planificación y medición, pero también requiere equipos implicados, formados y capaces de incorporar nuevos hábitos en la operativa cotidiana. Desde la gestión de recursos hasta la atención al cliente, cada decisión suma en la construcción de un turismo más consciente.

En este sentido, Vibra Hotels sitúa a sus profesionales en el centro de su evolución. La compañía entiende que el liderazgo responsable no depende solo de la dirección, sino también de la capacidad de cada equipo para actuar con coherencia, anticiparse a los cambios y generar confianza entre clientes, proveedores y comunidad local.

Gobernanza para crecer con confianza

La jornada también puso el acento en la buena gobernanza, uno de los pilares fundamentales del Plan de Sostenibilidad Vibra 2026. El encuentro concluyó con una sesión formativa impartida por Lene Oña, directora del departamento de Compliance del despacho Lener, centrada en el Código Ético y el Canal de Denuncias de la compañía.

Esta formación permitió profundizar en cuestiones vinculadas a la ética empresarial, el cumplimiento normativo y la transparencia. Aspectos que, en el contexto actual, se han convertido en elementos imprescindibles para cualquier empresa que aspire a crecer de forma sólida y responsable.

Para Vibra Hotels, la sostenibilidad no se limita al cuidado del medioambiente. También implica construir relaciones de confianza, reforzar la cultura de cumplimiento y garantizar que la toma de decisiones responda a criterios claros, responsables y alineados con los valores de la organización.

La compañía avanza así en una transformación que combina sostenibilidad, liderazgo y gobernanza. Un camino que tiene como punto de partida a sus equipos y como horizonte un modelo turístico capaz de generar valor para Ibiza, para sus profesionales y para quienes eligen la isla como destino.