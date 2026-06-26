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MESTIZA e Indira Paganotto lideran el domingo

El club despliega una programación diversa con propuestas para distintos públicos

MESTIZA en Hï Ibiza. | TNL

MESTIZA en Hï Ibiza. | TNL

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Redacción Ibiza

Ibiza

Hï Ibiza vuelve a reforzar su programación dominical este 28 de junio con una noche pensada para públicos distintos, pero unidos por la idea de vivir la electrónica desde propuestas con carácter propio.

El club reunirá en una misma jornada a MESTIZA y ARTCORE, dos formatos que han ganado peso esta temporada por su capacidad para llevar la pista de baile a terrenos muy diferentes.

En Theatre, MESTIZA continuará desarrollando un sonido que mezcla raíces, percusión, melodías envolventes e influencias multiculturales. Su residencia se ha convertido en una de las apuestas más comentadas del verano por la forma en la que conecta tradición y música electrónica sin perder pulso de club. Para esta cita, el dúo estará acompañado por MoBlack, Tayllor y Ottmann.

La Club Room cambiará por completo de registro con ARTCORE, el proyecto liderado por Indira Paganotto. La artista volverá a situar el psy-techno en el centro de la noche junto a Clara Cuvé, Alignment y Sanem, en una sesión que ofrece intensidad, velocidad y una lectura muy actual del techno europeo.

La experiencia se ampliará en Wild Corner con Beatport Live, donde Indira Paganotto firmará un Special House Set junto a Sergio Sergi y Fabio Ferro.

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