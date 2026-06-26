Enseñanza
Estos son los mejores alumnos del norte de Ibiza: premios a la excelencia educativa de Sant Joan
El Ayuntamiento de Sant Joan reconoce el mérito académico y el esfuerzo de sus alumnos más destacados en el curso escolar que finaliza.
El Ayuntamiento de Sant Joan ha entregado la mañana de este viernes, a las puertas ya de las vacaciones escolares, los premios a los mejores alumnos del municipio en el curso que ahora acaba. Se entregaron diplomas a los estudiantes con mejores expedientes, es decir, los que mejores notas han sacado, pero también a aquellos que, si bien no han destacado por sus calificaciones sí que lo han hecho por su comportamiento, su esfuerzo y su actitud.
La alcaldesa de Sant Joan, Tania Marí, entregó los reconocimientos a los alumnos de sexto de Primaria de los tres colegios del municipio, a los de cuarto de Secundarya y Bachillerato del único instituto público de Sant Joan y a los escolares de los ciclos formativos. Bueno, no de todos, en el ciclo de grado medio de Restauración no hubo premiados.
Premios a los mejores estudiantes de Primaria y Secundaria
Labritja
- Zoe Aranda Moreno: mejor expediente
- Annabelle Parrish: reconocimiento por su esfuerzo, constancia y comportamiento
Torres de Balàfia
- Carla Marí Guasch: mejor expediente
- Tànit Sererols Llobet: reconocimiento por su esfuerzo, constancia y comportamiento
Balansat
- Daniela Martínez Franco: mejor expediente
- Laura Estévez de la Flor: reconocimiento por su esfuerzo, constancia y comportamiento
Balàfia
- Ana Serrano Torres y Elsa Bufí Riera: mejor expediente
- Ariadna Denisa Mardale Smada: reconocimiento por su esfuerzo, constancia y comportamiento
Premios a los mejores estudiantes de Bachillerato y FP
Bachillerato
- Andrea Joan i Berlanga: mejor expediente
- David Alejandro Dutu Dutu: reconocimiento por su esfuerzo, constancia y comportamiento
FP básica de Cocina y Restauración
- Mar Torres Planells: mejor expediente
- Luis Quintero Hormigo: reconocimiento por su esfuerzo, constancia y comportamiento
Grado medio de Guía en el medio natural y de tiempo libre
- Marc Basilio Fernández: mejor expediente
- Maria Gallego Arribas: reconocimiento por su esfuerzo, constancia y comportamiento
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