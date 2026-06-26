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Estos son los mejores alumnos del norte de Ibiza: premios a la excelencia educativa de Sant Joan

El Ayuntamiento de Sant Joan reconoce el mérito académico y el esfuerzo de sus alumnos más destacados en el curso escolar que finaliza.

Todas las imágenes de la entrega de diplomas a los alumnos con mejores expedientes en Sant Joan

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Todas las imágenes de la entrega de diplomas a los alumnos con mejores expedientes en Sant Joan / Ayuntamiento de Sant joan

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Marta Torres Molina

Marta Torres Molina

Ibiza

El Ayuntamiento de Sant Joan ha entregado la mañana de este viernes, a las puertas ya de las vacaciones escolares, los premios a los mejores alumnos del municipio en el curso que ahora acaba. Se entregaron diplomas a los estudiantes con mejores expedientes, es decir, los que mejores notas han sacado, pero también a aquellos que, si bien no han destacado por sus calificaciones sí que lo han hecho por su comportamiento, su esfuerzo y su actitud.

La alcaldesa de Sant Joan, Tania Marí, entregó los reconocimientos a los alumnos de sexto de Primaria de los tres colegios del municipio, a los de cuarto de Secundarya y Bachillerato del único instituto público de Sant Joan y a los escolares de los ciclos formativos. Bueno, no de todos, en el ciclo de grado medio de Restauración no hubo premiados.

Premios a los mejores estudiantes de Primaria y Secundaria

Labritja

  • Zoe Aranda Moreno: mejor expediente
  • Annabelle Parrish: reconocimiento por su esfuerzo, constancia y comportamiento

Torres de Balàfia

  • Carla Marí Guasch: mejor expediente
  • Tànit Sererols Llobet: reconocimiento por su esfuerzo, constancia y comportamiento

Balansat

  • Daniela Martínez Franco: mejor expediente
  • Laura Estévez de la Flor: reconocimiento por su esfuerzo, constancia y comportamiento

Balàfia

  • Ana Serrano Torres y Elsa Bufí Riera: mejor expediente
  • Ariadna Denisa Mardale Smada: reconocimiento por su esfuerzo, constancia y comportamiento

Premios a los mejores estudiantes de Bachillerato y FP

Bachillerato

  • Andrea Joan i Berlanga: mejor expediente
  • David Alejandro Dutu Dutu: reconocimiento por su esfuerzo, constancia y comportamiento

FP básica de Cocina y Restauración

  • Mar Torres Planells: mejor expediente
  • Luis Quintero Hormigo: reconocimiento por su esfuerzo, constancia y comportamiento

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