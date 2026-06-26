Estos son los mejores alumnos del norte de Ibiza: premios a la excelencia educativa de Sant Joan

El Ayuntamiento de Sant Joan ha entregado la mañana de este viernes, a las puertas ya de las vacaciones escolares, los premios a los mejores alumnos del municipio en el curso que ahora acaba. Se entregaron diplomas a los estudiantes con mejores expedientes, es decir, los que mejores notas han sacado, pero también a aquellos que, si bien no han destacado por sus calificaciones sí que lo han hecho por su comportamiento, su esfuerzo y su actitud.

La alcaldesa de Sant Joan, Tania Marí, entregó los reconocimientos a los alumnos de sexto de Primaria de los tres colegios del municipio, a los de cuarto de Secundarya y Bachillerato del único instituto público de Sant Joan y a los escolares de los ciclos formativos. Bueno, no de todos, en el ciclo de grado medio de Restauración no hubo premiados.

Premios a los mejores estudiantes de Primaria y Secundaria

Labritja

Zoe Aranda Moreno: mejor expediente

Annabelle Parrish: reconocimiento por su esfuerzo, constancia y comportamiento

Torres de Balàfia

Carla Marí Guasch: mejor expediente

Tànit Sererols Llobet: reconocimiento por su esfuerzo, constancia y comportamiento

Balansat

Daniela Martínez Franco: mejor expediente

Laura Estévez de la Flor: reconocimiento por su esfuerzo, constancia y comportamiento

Balàfia

Ana Serrano Torres y Elsa Bufí Riera: mejor expediente

Ariadna Denisa Mardale Smada: reconocimiento por su esfuerzo, constancia y comportamiento

Premios a los mejores estudiantes de Bachillerato y FP

Bachillerato

Andrea Joan i Berlanga: mejor expediente

David Alejandro Dutu Dutu: reconocimiento por su esfuerzo, constancia y comportamiento

FP básica de Cocina y Restauración

Mar Torres Planells: mejor expediente

Luis Quintero Hormigo: reconocimiento por su esfuerzo, constancia y comportamiento

Grado medio de Guía en el medio natural y de tiempo libre