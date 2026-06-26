Llama la atención: La aparición de nuevo de la microalga que tiñe de verde el agua de algunas calas de Ibiza
La aparición de nuevo de la microalga que tiñe de verde el agua de algunas calas de Ibiza, cada vez más, todos los verano. Las altas temperaturas y la presencia de restos orgánicos en el agua favorecen su reproducción. Las bombas de recirculación son necesarias, pero también un mayor control sobre los emisarios que vierten muy cerca de las zonas de baño.
Los continuos incendios que se están produciendo en Ibiza y Formentera en las últimas semanas, con el episodio de calor extremo que estamos viviendo. De momento la actuación tanto de los Bomberos como del Ibanat está siendo rápida y eficaz, y se está logrando contenerlos, con el esfuerzo de los profesionales. Todos debemos estar alerta para no cometer imprudencias que puedan provocar incendios.
Que el Tribunal Superior de Justicia de Balears haya confirmado el despido disciplinario de un camarero que en horas de trabajo publicó un vídeo en TikTok en el que mostraba el sistema de cobro del establecimiento y criticaba los precios y los salarios de los trabajadores. La sala considera que el trabajador cometió una transgresión grave. Hay que saber hasta dónde llega la libertad en el uso de las redes sociales.
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