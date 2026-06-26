Izan Llunas, cantante de Ibiza, lanza '¿Para qué más?', su nueva canción inspirada en el Mediterráneo

Izan Llunas inicia una nueva etapa en su carrera con el lanzamiento de '¿Para qué más?', su nuevo tema, disponible desde este 26 de junio en todas las plataformas digitales. Según explica el artista, la canción supone el punto de partida de un proyecto con el que quiere mostrar quién es, de dónde viene y qué influencias definen su propuesta musical.

El cantante, natural de Ibiza, señala que ha elegido el inicio del verano para presentar un tema que conecta con sus raíces y con la esencia mediterránea que inspira esta nueva fase artística.

Según destaca Izan Llunas, '¿Para qué más?' apuesta por un estilo desenfadado que combina el urbano relajado con un pop fresco y actual. Para la producción, el artista vuelve a colaborar con Deivvbb, responsable de canciones como 'Estrellas' y 'Ahora sé', mientras que Mike Wit se incorpora al proyecto con una aportación que, según apunta, refuerza el dinamismo y el sonido actual del sencillo.

Izan Llunas

El comienzo de un nuevo proyecto

El artista explica que la letra gira en torno al momento en el que una persona encuentra a su pareja ideal. A través del concepto del match, Izan Llunas asegura que busca transmitir ese vínculo especial que surge cuando aparece alguien con quien todo encaja.

Asimismo, el cantante afirma que el objetivo del tema consiste en conectar con el público mediante una historia cercana y emocional.

Izan Llunas sostiene que '¿Para qué más?' marca el inicio de una etapa en la que mostrará una faceta más personal. El artista también avanza que explorará sus influencias musicales y sus raíces con la intención de consolidar una identidad propia y ampliar su proyección tanto en España como en el mercado internacional.

Una trayectoria en constante crecimiento

Nacido en Ibiza en 2004, Izan Llunas pertenece a una familia vinculada a la música. Es nieto de Dyango, ganador del Festival de la Canción de Benidorm en 1976, e hijo de Marcos Llunas, representante de España en Eurovisión 1997. Su popularidad comenzó tras su paso por 'La Voz Kids' en 2017. Un año después interpretó al joven Luis Miguel en la serie de Netflix sobre el cantante mexicano.

En los últimos años ha publicado sencillos como 'Deja vu', 'Estrellas' y 'Mala mía'. Además, participó en Benidorm Fest 2026 con '¿Qué vas a hacer?', un tema que, según destaca su equipo, ganó la votación del público en la final y se acerca al medio millón de reproducciones en Spotify.